从基本够用到保证流畅，今年千元机会是什么形态？

本文来自太平洋电脑网

谈论这个话题之前，我们先不妨简单回顾一下千元机的几个重要节点。

千元机发展重要节点

五年前，千元智能手机刚刚出现，千家万户进入了“智能手机”时代，不过你想畅玩游戏的话，可能你还需要花费好几千换购一台iPhone或者安卓高端旗舰，这对于千元预算的用户来说还是有一些小奢侈。

一年前，千元机畅玩游戏变得不再遥不可及，因为此时千元机早已突破硬件瓶颈，在一些参数方面甚至媲美旗舰机，但当别人拿出iPhone X时不时秀一下人脸解锁时，还是有些尴尬的。

当时间来到此时此刻，千元机取得了长足发展，就算是人脸识别这样最前沿的手机科技也不在话下。

3月12日，荣耀发布了荣耀畅玩7C，这款起售价为899元的机型，首次将人脸识别功能拉入千元价位。

除了人脸识别外，荣耀畅玩7C的发布还有着不一样的意义。从荣耀畅玩7C中我们也能预见今年千元机的形态。

那么今年，千元机将是什么形态？

现在选购手机基本不再考虑系统流畅度，更多的是放在颜值以及差异化特色上，比如全面屏、面部识别、拍照等方面。

这方面自然来说旗舰机是做得最好的，各方面设计都十分高大上，不过售价也够高大上。其实回顾最近的千元机，可以发现有很多千元级手机在经过厂商的不断改进和加强后，已经拥有媲美旗舰机的体验及设计。

三星S9面部识别

比如双摄在千元机上变得十分普遍，全面屏也不再罕见，人脸识别功能随着荣耀畅玩7C的推动，也逐渐将千元价位靠拢。

不过有趣的是，我们发现“全面屏”、“双摄”、“人脸识别”这三大元素虽然出现在了千元价位，但同时出现这三大元素的手机，除了荣耀畅玩7C外，几乎只能往三星S9这类高端旗舰上找。

因此我们文首提到的，荣耀畅玩7C的发布有着不一样的意义，原因便在于此。荣耀畅玩7C的发布，刷新了今年千元机的标准。

随着荣耀畅玩7C的发布，人脸识别这一新兴技术应该会快速普及至千元价位，而在畅玩7C的压力下，今年接下来发布的千元机要想在市场上争有一席之地，势必也要集成上文提到的三大主流元素。

今后的千元机只有具备人脸识别、双摄、全面屏这样的旗舰级体验才有竞争力、未来的千元机也都将向这一方向发展。

结语

星星之火可以燎原，荣耀畅玩7C这颗星火已经落下草原。可以预见，千元机市场即将掀起变革。这意味着，千元机将进入“旗舰级体验”时代。