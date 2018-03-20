机智堂：区块链手机诞生？但现在只能算蹭热点

新浪科技 于泽

2017年比特币涨上了天，2018年区块链又被大佬们炒火了，部分厂商也开始有一搭没一搭跟区块链扯上关系。

这不今天已经蛰伏一年的联想手机发布新品，本来一切正常，谁知发布会最后联想副总裁常程给联想S5贴上了区块链手机的标签，区块链听了不少，但区块链跟手机结合还是真不多见。

那么这手机跟区块链到底能扯上啥关系？区块链手机又是怎么回事？本期机智堂我们就来说道说道。

什么是区块链？不用证明你妈是你妈

区块链是比特币的一个重要概念，工信部指导发布的《中国区块链技术和应用发展白皮书2016》这样解释：广义来讲，区块链技术是利用块链式数据结构来验证与存储数据、利用分布式节点共识算法来生成和更新数据、利用密码学的方式保证数据传输和访问的安全、利用由自动化脚本代码组成的智能合约来编程和操作数据的一种全新的分布式基础架构与计算范式。

简单地说，区块链就是一种去中心化的分布式账本数据库。

其实我知道，简单的说大家一样不明白……

所以举个例子说明一下，比如我们平时的网购，下单后我们的钱都打到第三方支付机构这个中介平台，等卖方发货、买方确认收货后，再由买方通知支付机构将钱打到卖方账户。

但是由区块链技术支撑的交易模式则不同，买家和卖家可直接交易，无需通过任何中介平台。买卖双方交易后，系统通过广播的形式发布交易信息，所有收到信息的主机在确认信息无误后记录下这笔交易，相当于所有的主机都为这次交易做了数据备份。

曾经社会上出现这样一个新闻就是如何证明你妈是你妈。即便我们手里有身份证户口本，还需要一个政府的机构来进行认定，实际走起来比较繁琐。

如果借助区款链，通过数学原理而非中心化信用机构来低成本的建立信用。这样我们的出生证、户口本、房产证都可以在区块链上得到验证，就不会存在证明你妈是你妈的问题。

总之，区块链是个很大的概念……

区块链跟手机有什么关系？炒作大于概念

其实联想已经不是第一家提出“区块链”手机概念的厂商。由黄子韬代言的糖果手机曾经在今年一月抛出了一款“区块链”手机，号称采用了以太雾（ETF）的区块链技术，手机集合区块链钱包和区块链挖矿机。挖矿性能怎么样不知道，蹭区块链热度的嫌疑还是比较大的。

还有Finney，这是以色列科技公司Sirin Labs旗下的一款全面屏手机，搭载Sirin Labs的Shield OS操作系统，以此来支持内置区块链应用。

前不久刚发布的长虹R8麒麟也和“区块链”扯上了关系，说是让用户以更低门槛参与到区块链当中，使移动信任网络拥有更多更分散的节点，为移动生态链的大规模应用提供了基础。说的神神秘秘，但配置却闭口不提。

再来说说今天的主角联想S5，常程在发布会最后将联想S5贴上了区块链手机的标签，常程的解释是，联想S5只是在Z空间支付区域系统底层搭载“区块链”技术，Z空间是加密的安全支付空间，会随着ZUI4.07月份上线更新，目的是让支付更安全。不过区块链技术如何让支付更加安全，常程并没有透露更多的细节。

不难看出，现在所谓的“区块链手机”更多的还是厂商蹭热度，所谓的区块链技术对于普通用户使用并没有什么帮助。

不过相信未来会有更多的手机厂商加入区块链技术，等应用技术成熟以后，区块链技术才能真正融入到手机产品中。