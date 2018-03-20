HUAWEI nova 3e发布：关晓彤代言 主打颜值和自拍

新浪手机讯 3月20日下午消息，华为在湖南长沙举办新品发布会，推出旗下针对年轻一族的新品手机HUAWEI nova 3e。该机采用当下流行的“刘海屏”设计，主打自拍功能，售价1999元起。

华为nova 3e发布会

既然是为年轻一族设计的手机，HUAWEI nova 3e在颜值上自然下了一番功夫。nova 3e正面是一块5.84英寸（圆弧5.7英寸）2280x1080分辨率的“刘海屏”。不过，由于没有原深感镜头组，它的刘海比iPhone X短上一半，显得更秀气一点。

华为nova 3e设计理念

整个手机选用双面玻璃加金属边框的设计语言，由于屏幕比例改为19：9，HUAWEI nova 3e拿在手里显得更秀气一些。机身背面的玻璃经过11道工艺处理，制造出不同的反光效果。其中，克莱因蓝具备了新一代水光纹炫光膜，能反射出类似水波纹的效果。除了克莱因蓝，华为还为这款手机准备了樱语粉、幻夜黑和铂光金配色。

nova 3e背面的摄像头竖向放置，和单色温闪光灯、“DUAL LENS”标识、“HUAWEI” Logo排成一列。当横起手机拍照时，这一系列元素会横过来，根据华为的说法，设计师希望通过这样的设计还原卡片机盛行时代的复古风格。

拍照一直是nova系列主推的功能之一，这次nova 3e也不列外。新机后置1600万像素+200万像素双摄像头，其中这镜头负责成像，光圈大小为F2.2，副镜头负责景深信息，两颗镜头协同工作可以实现先拍照后对焦的功能。除此以外，华为升级了美颜算法，能够保留卧蚕等皮肤细节，甚至通过3D立体塑颜功能重塑面部轮廓，根据面部96个特征点加深T型区域光线区分，让面部更立体。

前置摄相头方面，HUAWEI nova 3e配备了一颗2400万像素摄像头，像素尺寸为0.9微米，光圈大小为F2.0。自拍方面，nova 3e也配备了同样的美颜算法，除此以外还增加了4合1光融合技术。华为官方称，这项技术可以将4个0.9微米像素合成一个1.8微米大像素，提升暗光条件下的自拍体验。

其他配置方面，HUAWEI nova 3e搭载麒麟659八核处理器，配合4GB运行内存+64GB/128GB机身存储，后置指纹识别模块，支持双卡双待。其内置3000毫安时容量电池，支持9V/2A快速充电。另外，HUAWEI nova 3e还支持人脸解锁功能。

价格方面，HUAWEI nova 3e 4GB+64GB版本售价1999元，4GB+128GB版本售价2199元，新机于今日预售，将在3月27日各大商城开售。除了新手机，华为还带来了一系列手机配件。第一件是华为补光灯自拍杆，自拍的同时可以打光。另一件是华为全景相机，可以拍摄360度的景色。

新浪点评：

从产品线的角度来说，华为旗下三个系列Mate主打商务旗舰，P系列主打时尚，nova系列针对的则是年轻、娱乐人群。针对这个群体，nova系列的风格定位很简单：把握住颜值，猛攻拍照痛点。

也正因为如此，华为在这次nova 3e上选用了当下最流行的设计——“刘海屏”。虽然“刘海屏”首次亮相时引来许多吐槽，但不得不承认这样的设计确实比之前所谓的“全屏幕”视觉效果更好。另一方面，nova 3e保留了此前nova系列在玻璃工艺上的探索，将之前的玻璃风格保留了下来。

不过，HUAWEI nova 3e同样存在短板，没有采用新处理器算是一个比较遗憾的地方。好在麒麟659芯片经历了多款机型的检验，性能也足够日常使用。

据网上爆料nova 3e和华为P20在外观上接近，这是不是再为P20预热了呢？（苏航）