联想发布S5手机：千元机强拉“区块链”概念

新浪手机讯 3月20日下午消息，联想今日发布联想S5手机等新品除了千元价格外，更吸睛的是在S5中首次引用“区块链”技术。

联想新品发布会

一年之后再回归

作为国产品牌，联想在移动业务上一直平稳发展，在与摩托联姻后，推出了世界上首款模块化手机moto z系列。不过在发展moto的同时，联想自有品牌也并没有沉寂。

曾经的的乐檬系列、P系列以及ZUK系列都创造了不错的口碑。蛰伏一年后，联想重整旗鼓，带来一款新品—联想S5。

联想集团副总裁常程作为中国区手机产品的负责人，这是其从ZUK手机离职后操刀的第一款产品，也是联想手机近一年以来的首款产品。

常程认为，经过过去十年对中国市场的分析，用户使用手机场景在不断迭代，现在用户追求的是颜值、续航、拍照、游戏和安全。

S5引入区块链技术

联想S5是三款新品的重头戏。在全面屏一词被热炒的今天，联想S5不可免俗的采用了全面屏，5.7英寸2160X1080全高清屏幕，18：9显示比例，也是目前大部分主打“全面屏概念”手机的主流参数。

整块屏幕采用2.5D弧面玻璃设计，机身两侧微微有些弧度，这种收腰式的设计更利于提升握持感，而与中框的过渡也十分自然。侧面和背面采用金属一体设计+四周圆角过渡，指纹模块设计到机身背面。

拍照方面，手机主摄像头采用1300万像素双摄像头辅以单颗闪光灯，摄像头有所突起但S5使用了一个稍有突起的金属堆积，整体看上去还可以接受。虽说会被吐槽像iPhone7P，但也是针对摄像头凸起不错的解决方案了。

综合来看。联想S5在外观方面没有太大的创新，整体风格更趋向去年主流手机设计，但也符合这款产品的定位。颜色方面有星夜黑和烈焰红可供选择。

配置方面，联想S5采用了高通骁龙625处理器，分为3GB内存+32GB以及4GB内存+64GB存储存储空间可选。骁龙625是目前很多线下或千元档位机型的首选，安兔兔跑分7万多的水准。

联想S5搭载基于安卓定制的ZUI4.0系统，添加多项智能化功能，新增进程速冻技术，可以将不常用的进程进行封存。此外第四代U-Touch定义手势代替虚拟键、应用多开功能等有趣的功能。

区块链技术是伪命题？

尽管硬件和外观上没有过于创新的S5，却引入了时下流行的区块链技术。具体区块链技术怎么样实现的，联想并没有透露太多，副总裁常程透露“区块链技术”是在联想S5手机中的Z空间支付区域系统底层搭载“区块链”技术，暂时不能透露更多信息。

除了S5，联想还带来了联想K5以及K5青春版两款产品，联想K5外观同S5基本相似，同样采用了5.72寸18比9的全面屏，分辨率为1440X720，处理器换成了MTK MT6750，摄像头采用了1300万+500万后置双摄，存储方面共有2GB+16Gb/3GB+32Gb/4GB+32GB/4GB+64GB可选。K5青春版处理器采用了高通骁龙430处理器。

价格方面，联想S5按容量不同，售价分为999元、1199元和1499元。联想K5售价为899元。K5青春版售价分别为699元和799元。

watch 9

除此之外，联想生态还不了一款Hi-Fi高保真耳机售价39元，以及一款智能手表Watch9，售价129元。

新浪点评：

在发布会前期，常程的微博非常活跃，经常晒出与发布会相关的信息，可以看出时隔一年常程再度回归，挽救联想在手机市场低迷的决心。

不过从产品的层面看，联想S5并不是一款与旗舰对标的产品，而是想占据千元机市场，刺激销量的同时让寒冬中的联想手机走向回暖。

“区块链”技术也是这次产品发布的争议点，尽管提及S5“区块链”技术用于Z空间支付区域系统底层搭载，但具体是怎么实现目前并不清楚。S5搭载“区块链”究竟是不是伪命题还有待考证。

（于泽）