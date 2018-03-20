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荣耀10疑似29日发布 联合阿迪推AR功能

荣耀10疑似29日发布 联合阿迪推AR功能
2018年03月20日 08:48 手机中国
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　　2017年荣耀9曾以惊艳的外观及充满话题性的奶奶灰配色引来一波关注，而今年随着荣耀10相关曝光信息的增多，似乎发布日期也离我们不远了。

　　近日，在国家无线电管理局公布的最新信息中显示，有多款华为新机已获得核准，结合微博之前曝出的供应链方面的消息，其中一款产品为荣耀10的可能性极大。而在17日阿迪达斯与荣耀的合作活动中，再次肯定了该机的真实性。

微博曝光疑似荣耀10消息微博曝光疑似荣耀10消息

　　活动现场，官方宣称阿迪达斯将与荣耀手机在AR领域展开深度合作，力求以科技创新驱动潮流时尚，以潮流时尚赋能科技创新。考虑到荣耀一直主打的AI方向，似乎揭示了荣耀接下来新品的侧重点——AI及AR。

　　如果说AI双摄很好理解，那么AR功能将在手机上以怎样的方式呈现？

　　开个脑洞：阿迪达斯作为运动潮牌，如果能借助荣耀手机实现AR试穿衣服，对于消费者和用户而言无疑是一大利好。像小编这样身高一米九体重二百多的胖子，若是可以提前设定好身体信息，结合拍照实现虚拟形象，最后通过AR试衣间来实现穿搭，那简直省大事儿了。当然从另一层面来说，这种合作一旦实现，对于双方而言都是有百利而无一害。

　　其一，两个品牌在受众方面都偏年轻，对于这种新奇的功能有兴趣且接受度较高；其二当然是扩宽了市场，足不出户实现穿搭对于购物来说简直不要太便利。另外对于发布时间，也有网友总结了近期手机圈的各个品牌发布会日期，从图中可以看出，荣耀10的发布时间或定格在3月29日。

　　从之前疑似荣耀10真机的曝光图来看，该机正反均无指纹识别模块，不知是否会配备屏幕指纹识别解决方案，考虑到荣耀9掀起的奶奶灰风潮，以及和阿迪达斯的合作，我个人还真是期待这回荣耀10的配色呢。这样一台手机，你怎么看？

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