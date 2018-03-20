苹果仍对“腮红金”念念不忘？但发布时间仍然不确定

iPhone X新配色“腮红金”渲染图

新浪手机讯 3月20日上午消息，国外知名的爆料者Ben Geskin说，苹果公司仍计划推出一款所谓的“腮红金色”iPhone X，这个颜色的曾在iPhone X收到各种关注，但最终没有在发布会上出现。

Geskin在推特上发了一张iPhone X和一个SIM卡托的图片。他说，该产品“正在生产”，其代号为D21A。这个颜色确实存在，但不确定苹果是留着以后再用还是会直接取消。

Ben Geskin晒出的图片

在iPhone X推出前的几个月里，人们普遍猜测它会有三种颜色可供选择，其中就包括了所谓腮红金，这种新配色和之前的香槟金、玫瑰金不同，它更接近金属铜的颜色，所以大家更愿意称之为铜金色。富士康内部将这种铜金色命名为“Blush Gold”，直译过来是“腮红金“。

之后，凯基证券（KGI Securities）分析师郭明錤曾说，金色版可能遇到一些生产问题，最终，去年九月iPhoneX只有黑白两个颜色。之后再没人想起这事。

如今腮红金的消息重现，可能意味着苹果对这个配色仍旧念念不忘，但具体什么是推出还是没靠谱的说法。

苹果在三月推出手机新品倒是并不意外，去年三月他们就推出了红色版iPhone 7系列，在9月全新产品发布之前，春季档换个颜色能推动一下销售。（晓光）