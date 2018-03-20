vivo Y85曝光 定位中端采用X21同款屏幕

每当vivo发布X系列新机，都会在不久后推出外观大致相同的Y系列手机。3月19日晚，vivo将在乌镇召开新品发布会，正式发布2018年的全新旗舰vivo X21，那么相应的Y系列新机也会在随后的日子中发布。

vivo Y85

近日有媒体曝光了vivo Y系列新机的详细信息。据悉这款新机被命名为vivo Y85，它采用与vivo X21完全一致的19：9比例屏幕，屏幕尺寸为6.26英寸，看来在vivo Y85的屏幕上我们也会看到“刘海”。此外，这款手机在软件方面与vivo X21大致相同，1600万像素的AI美颜、Face Wake、Jovi人工智能等都可以在vivo Y85中找到。

vivo Y85详细参数

vivo Y85详细参数

硬件方面，vivo Y85采用高通骁龙450移动平台，辅以4GB运存与32GB/64GB的存储，并配备3260mAh的电池，能够满足日常使用。根据曝光的图片显示，vivo Y85拥有金色与黑色两种颜色可选，4GB+64GB版本的售价为1798元。如果你认为vivo X21的价格过高，或许这款vivo Y85能成为你的新选择。