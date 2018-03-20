惊现iPhone SE2背部照 还别说真的挺好看

如今的智能手机市场可以说是千篇一律大屏的天下，5.0英寸放在现在都已经算小屏幕了，但其实还扔有一些用户始终坚持的小屏手机。而iPhone SE就是非常好的代表，不过自推出之后已经过去两年多，至今也到了更新换代的时候，近日外媒曝光了一组iPhone SE第二代的背部谍照，看过之后瞬间有一种想割肾的冲动。

iPhone SE2背部谍照（图片引自LEAKS）

从图中可以看到，iPhone SE2采用了与iPhone 8系列上一样的玻璃背板，应该是为了增加无线充电做准备。此外配色方面也做了一些改动，背部配色也与iPhone 8上面的粉金色相同，看上去还是相当不错的。

外形方面还是延续了自iPhone 5时代的外观，采用金属边框，至于尺寸方面从图中看并不是很明显，预计还将采用4英寸屏幕。至于配置方面，有爆料称第二代SE可能将搭载iPhone 7上面的A10处理器并配备2GB内存。预计这款手机可能将于今年6月份的WWDC大会上推出，就请拭目以待吧。