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雷军自曝小米MIX 2S真机图 屏占比惊人

雷军自曝小米MIX 2S真机图 屏占比惊人
2018年03月20日 07:48 手机中国
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　　3月27日，小米即将在上海召开新品发布会，正式发布2018年的新旗舰小米MIX 2S。不知道是不是为了在三月新机潮中抢占更多的头条，昨天下午雷军在微博曝光了小米MIX 2S的宣传海报，海报中吴亦凡手持小米MIX 2S，格外抢眼。此外海报还揭示了小米MIX 2S的广告语“一面科技，一面艺术”，看来这款手机在颜值与配置等方面应该很有看点。

小米MIX 2S宣传海报小米MIX 2S宣传海报

　　从宣传海报图片中不难看出，小米MIX 2S的正面外观与小米MIX 2大致相同，均采用全面屏设计，不过小米MIX 2S的边框好像要更窄一些，或许这款手机的屏占比也要更高。不出意外的话，小米MIX 2S的前置摄像头位置应该与小米MIX 2相同，处在屏幕下方。

小米MIX 2S宣传海报小米MIX 2S宣传海报

　　综合此前的曝光来看，小米MIX 2S在拍照方面应该有很多惊喜，包括人像模式、多帧降噪等功能，我们都能在小米MIX 2S中见到。不过遗憾的是海报并没有曝光小米MIX 2S的背部，联想到小米MIX 2采用了后置单摄像头的设计，不知道本次小米MIX 2S在后置摄像头拍照上又会有哪些提升呢？就让我们期待3月的小米新品发布会吧。

小米海报新旗舰
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