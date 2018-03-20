vivo V9定于3月22日发布 刘海屏+AI功能

昨日晚间vivo发布了新一代旗舰X21系列，现在外媒又带来vivo V9更多消息。最新消息显示，这款传闻的vivo X21海外版将于3月22日发布，官方还发放了官方预热海报。

vivo V9拥有完美拍照和完美视野

消息称，vivo V9将采用带刘海的异形全面屏，并引入多项AI功能。该机将于3月22日发布，一天之后的3月23日，vivo还将在印度举行上市发布会，公布该机的售价和上市时间。

官方预热海报显示，vivo V9将采用全面屏和极具未来感的设计，顶部有小刘海，两侧边框非常窄。vivo还表示，引入了强大的AI算法来提升拍照质量和智能手机的性能。

vivo V9将至

遗憾的是，目前还不清楚这款新机的具体配置信息，不过从之前推出的vivo V5和V7来看，该机应该依然主打自拍，自拍会更具特色。

传闻vivo V9将前置2400万自拍镜头，f/2.0光圈，支持AR stickers 和HDR。配置方面，该机将搭载骁龙626处理器，内置4GB运存，并运行Android 8.1奥利奥系统。最后，还是让我们静待官方公布吧。