八成中老年人会发表情包！这是你爸妈玩手机的方式

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中国社科院与腾讯发布了《中老年互联网生活研究报告》，这份报告从大数据的角度告诉我们，爸妈以及微信群里活跃着的七大姑八大爷他们是怎么玩手机的。

而他们的互联网生活，比我们想象中的要更加丰富。

你爸妈用的是你给买的新手机，还是在用你淘汰的旧手机？报告显示，屏幕大的手机是老年朋友的最爱，毕竟他们眼力没有那么好使，屏幕够大，字体够大，才能够用得舒服。

接近四成的老年人，还喜欢存储空间大、性价比高的手机。

中老年朋友玩手机时，最喜欢做的分别是微信聊天、看新闻和网上购物。他们平常约着去跳广场舞、运动健身和旅游时，微信已经成为最常见的组织和联络方式，网络套餐不算太贵，家里一般都给装上了 Wi-Fi，慢慢地电话和短信的使用频率也开始减少。

中老年朋友除了喜欢上网跟朋友聊天，也喜欢在网上获取资讯，心灵鸡汤、健康、社会、时事、幽默段子这些是他们经常关注的主题。这也说明了中老年人关心国家大事，积极正能量，情感需求强烈并且重视生活质量。

这些主题果然跟平常家里长辈转发到朋友圈的内容高度重叠。报告还指出，中老年人会将不同的内容转发给不同社交圈的人，比如给孩子转发养生保健、投资理财的资讯，给老同事老同学转发人文历史、时事新闻，给邻居朋友则喜欢转发摄影技巧、舞蹈旅游这些娱乐资讯。

买买买也是中老年人玩手机时经常做的事情。有超过一半的中老年人已经学会了手机支付，其次充电话费、导航、网购、打车这几样也是他们最常用的功能。

你爸妈有开通手机支付吗？安全感是决定他们是否使用手机支付的重要因素。认为手机支付安全的中老年人中， 97.6% 会使用手机支付。认为手机支付不安全的人，还是有 25.2 的人偶尔会使用。毕竟现在菜市场的摊位上，总会贴着一个微信收款码和一个支付宝收款码，买菜没带零钱的时候，总能用抢红包得来的零钱付款。

当然，中老年人的互联网生活也是多姿多彩的。超过八成的中老年人已经学会在微信中发表情包、在朋友圈点赞、收发红包，近七成会拍摄和转发小视频。

还有接近六成的中老年人喜欢用手机看视频，25% 的会制作手机相册，19% 会用手机来听音乐。

随着越来越多中老年人涌进互联网，信息甄别能力仍需提高的他们，开始被越来越多的骗子盯上。数据显示有 67.3% 的中老年人在网上被人坑过，其中六成是“免费领红包”，超过五成是“赠送手机流量”，近五成是“优惠打折”，这些虚假诈骗信息都是看准了人们贪小便宜的心理。

受教育程度、网络安全感、收入水平、风险意识等多个因素决定这中老年人的上网风险。为了让家里的老人家少点被坑，我们还是多多沟通，做他们的谣言粉碎机和防诈骗科普仪，不要让骗子有机可乘。

人口老龄化，夹卷着生活网络化的浪潮一同来袭，但绝大多数的互联网产品并没有为老年人做优化。社交软件让我们交到了更多的朋友，但那些复杂的 UI 和操作却在某种程度上限制了老年人的发言和表达。网购软件让我们可以买到世界各地的商品，但大多数老年人都学不会网上买菜次日达。

截止至 2016 年底，全国 60 岁及以上老年人口约 2.3 亿，可以说这 2 亿中老年人是日常科技产品中的弱势群体。

在这份《中老年互联网生活研究报告》发布的同时，腾讯还发起了《建设老年人友好型网络社会》的倡议，倡导书认为：

一个老年人友好型的互联网生态，既包括互联网基础设施和终端等硬件，也包括软件产品设计与功能以及网络安全环境，既需要来自互联网企业的努力，也需要来自家庭和社会的理解、激励与行动。

如果你试过教老人家用微信，一定会深深体会到这不是一件容易的事情。然而中老年朋友最常用的微信，就算他们已经学会熟练使用，但他们的朋友圈和微信群里依然充斥着谣言和微商，要让他们学会甄别谣言、远离诈骗依然是件任重道远的事情。