魅蓝E3提前揭秘：除了6GB还有这些亮点

3月21日，同样的星期三，同样的北京演艺中心，魅蓝将发布今年第二款新机——魅蓝E3。为了给新产品造势，身为魅族科技高级副总裁兼魅蓝事业部总裁的李楠在微博上屡屡为E3发声。上周红米Note 5发布后，李楠更是对其进行犀利点评，并透露出魅蓝E3的一个重要配置，那就是标配6GB运存。

如果李楠的说法属实，那么按照市场行情，魅蓝E3的起售价至少在1500元档，最高价格预计会来到2000元档。

在多数人的印象中，魅蓝手机一向和“千元机”是划等号的。如今独立出来后的魅蓝已经可以大展拳脚，产品自然不能一直停留在以往的定位。不过，E系列并不是魅蓝旗下定位最高端的（在这之上至少还有X系列），新一代的E3要拿什么来撑起这份身价呢？

设计依然是吊打友商的节奏

在外观设计上，魅蓝相比其他厂商一向更有追求，即使在国内千元机的“蛮荒时代”，魅蓝手机也守住了颜值的底线。

目前魅蓝官方还没有对E3的设计透露半点，但工信部和消息人士早已放出该机的渲染图，和真机应该是八九不离十了。下面这张图片展示了魅蓝E3各个角度的细节，该机正面和S6十分相似，也采用了上下边框保留的全面屏设计（5.99英寸18：9显示屏，分辨率为2160×1080像素），机身材质为金属，前后黑色一体的风格显得质感十足。

网传魅蓝E3渲染图

此外，魅蓝E3还延续了S6上的侧边指纹按键，天线为U型设计，背面左上角为竖向排列的双摄，摄像头下方为闪光灯。根据网友爆料，魅蓝E3除了拥有黑色配色外，还将一同推出绿墨、蓝、灰和红等多个版本，整体颜值在目前的千元机市场处于领先水准。

网传魅蓝E3渲染图

网传魅蓝E3渲染图

网传魅蓝E3渲染图

网传魅蓝E3渲染图

除了玩色彩，魅蓝还擅长“定制”

魅蓝手机多彩配色的风格这么多年一直没变过，E3同时推出多个颜色自然不足为奇。而在此之外，魅蓝近些年也热衷于定制版手机的研发。从魅蓝E星际迷航限量版到魅蓝E2变形金刚限量版，E系列每一代产品都没有落下定制版本的推出，此次E3也不例外。

魅蓝E3的邀请函上印着飞机等军事元素，李楠也曾在微博上向网友推荐《红海行动》这部军事题材的电影。而且，李楠在采访中还表示，魅蓝E3发布会会给所有《战狼2》和《红海行动》的观众一个惊喜，所以各位军迷和煤油可以期待一下魅蓝E3的红海定制版了。

魅蓝E3邀请函

值得一提的是，魅蓝E3似乎不止一款定制版。日前魅蓝官方发出预热海报，海报中巧妙地融入了熊本熊的形象和“2010—2018”的字眼，结合熊本熊是2010年诞生的，因此魅蓝E3此次至少将和熊本熊有某些关联，大概率就是相关定制版了。

魅蓝E3或有熊本熊定制版

魅蓝E3熊本熊定制版？（图源网）

标配6GB运存也是没谁了

在红米Note 5发布前，魅蓝E3的具体配置还是个迷，然而有意思的是，李楠在红米Note 5发布会后立马出来给自家的E3宣传了一波。

根据李楠的说法，魅蓝E3将和红米Note 5一样采用骁龙636移动平台，主频为1.8GHz，采用14nm制程工艺。其还拥有8颗Kryo 260核心，分为4颗“大核”和4颗“小核”，GPU则为Adreno 509。根据安兔兔官方的跑分数据，骁龙636的综合跑分超过11万分，这样的性能放在千元机上还是非常给力的。

骁龙636

此外，李楠还给出了魅蓝E3的另外一重惊喜，那就是该机将标配6GB运存。他还表示：骁龙636必须搭配6GB才是满血状态，否则都是残血。从这点不难看出，魅蓝E3和同价位机型相比，游戏性能将具备较大的优势，日常使用中的系统流畅度也能得到保障。

李楠微博截图

至于存储空间上，由于红米Note 5的6GB+64GB版售价1699元，魅蓝E3同配置应该在1499元左右。而为了将起售价压低，不排除魅蓝会推出32GB内存版。

拍照和快充都更加给力

李楠在同一条爆料微博中还提到了魅蓝E3的拍照信息，E3加入了成本颇高的虹软多帧降噪和HDR算法。李楠还曾在采访中提到，魅蓝E3将会搭载全新的CMOS，会在拍照方面带来超越性的进步。

目前关于E3的传感器有许多传闻，有媒体报道称该机将采用小米MIX 2S同款的索尼IMX363传感器，其像素为1200万，拥有1.4μm大像素，支持Dual Pixel，还具有AI功能。不过也只是传闻，最终会采用哪款传感器还有待发布会揭晓。

从官方放出的样张看，魅蓝E3的人像拍摄效果还是不错的，其解析力和色彩还原能力都让人满意。

魅蓝E3样张

除了拍照，魅蓝E3的快充也将更进一步。此前魅蓝系列手机一直采用的是9V/2A的快充规格，虽然和旗舰级别的快充没法比，但也比绝大多数竞品要强。而这次的E3，据消息称将升级到10V/2A的快充规格，最高20W的充电功率无疑将再次提升充电效率。

总结

综合以上信息，魅蓝E3留下的悬念已经不多，售价可能是明天发布会最大的期待点。如果魅蓝E3真如李楠所说标配6GB运存，那么起售价预计不会低。根据线下曝光的消息，魅蓝E3目前在某些门店已经开启预约，价格为2299元。不出意外，这个价格应该是E3的高配版。

3月21号下午，手机中国将对魅蓝E3的发布会进行全程直播，欢迎大家围观。