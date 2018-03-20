新浪手机> 新机曝光 > 正文

魅蓝E3提前揭秘：除了6GB还有这些亮点

魅蓝E3提前揭秘：除了6GB还有这些亮点
2018年03月20日 07:32 手机中国
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　3月21日，同样的星期三，同样的北京演艺中心，魅蓝将发布今年第二款新机——魅蓝E3。为了给新产品造势，身为魅族科技高级副总裁兼魅蓝事业部总裁的李楠在微博上屡屡为E3发声。上周红米Note 5发布后，李楠更是对其进行犀利点评，并透露出魅蓝E3的一个重要配置，那就是标配6GB运存。

　　如果李楠的说法属实，那么按照市场行情，魅蓝E3的起售价至少在1500元档，最高价格预计会来到2000元档。

　　在多数人的印象中，魅蓝手机一向和“千元机”是划等号的。如今独立出来后的魅蓝已经可以大展拳脚，产品自然不能一直停留在以往的定位。不过，E系列并不是魅蓝旗下定位最高端的（在这之上至少还有X系列），新一代的E3要拿什么来撑起这份身价呢？

　　设计依然是吊打友商的节奏

　　在外观设计上，魅蓝相比其他厂商一向更有追求，即使在国内千元机的“蛮荒时代”，魅蓝手机也守住了颜值的底线。

　　目前魅蓝官方还没有对E3的设计透露半点，但工信部和消息人士早已放出该机的渲染图，和真机应该是八九不离十了。下面这张图片展示了魅蓝E3各个角度的细节，该机正面和S6十分相似，也采用了上下边框保留的全面屏设计（5.99英寸18：9显示屏，分辨率为2160×1080像素），机身材质为金属，前后黑色一体的风格显得质感十足。

网传魅蓝E3渲染图网传魅蓝E3渲染图

　　此外，魅蓝E3还延续了S6上的侧边指纹按键，天线为U型设计，背面左上角为竖向排列的双摄，摄像头下方为闪光灯。根据网友爆料，魅蓝E3除了拥有黑色配色外，还将一同推出绿墨、蓝、灰和红等多个版本，整体颜值在目前的千元机市场处于领先水准。

网传魅蓝E3渲染图网传魅蓝E3渲染图
网传魅蓝E3渲染图网传魅蓝E3渲染图
网传魅蓝E3渲染图网传魅蓝E3渲染图
网传魅蓝E3渲染图网传魅蓝E3渲染图

　　除了玩色彩，魅蓝还擅长“定制”

　　魅蓝手机多彩配色的风格这么多年一直没变过，E3同时推出多个颜色自然不足为奇。而在此之外，魅蓝近些年也热衷于定制版手机的研发。从魅蓝E星际迷航限量版到魅蓝E2变形金刚限量版，E系列每一代产品都没有落下定制版本的推出，此次E3也不例外。

　　魅蓝E3的邀请函上印着飞机等军事元素，李楠也曾在微博上向网友推荐《红海行动》这部军事题材的电影。而且，李楠在采访中还表示，魅蓝E3发布会会给所有《战狼2》和《红海行动》的观众一个惊喜，所以各位军迷和煤油可以期待一下魅蓝E3的红海定制版了。

魅蓝E3邀请函魅蓝E3邀请函

　　值得一提的是，魅蓝E3似乎不止一款定制版。日前魅蓝官方发出预热海报，海报中巧妙地融入了熊本熊的形象和“2010—2018”的字眼，结合熊本熊是2010年诞生的，因此魅蓝E3此次至少将和熊本熊有某些关联，大概率就是相关定制版了。

魅蓝E3或有熊本熊定制版魅蓝E3或有熊本熊定制版
魅蓝E3熊本熊定制版？（图源网）魅蓝E3熊本熊定制版？（图源网）

　　标配6GB运存也是没谁了

　　在红米Note 5发布前，魅蓝E3的具体配置还是个迷，然而有意思的是，李楠在红米Note 5发布会后立马出来给自家的E3宣传了一波。

　　根据李楠的说法，魅蓝E3将和红米Note 5一样采用骁龙636移动平台，主频为1.8GHz，采用14nm制程工艺。其还拥有8颗Kryo 260核心，分为4颗“大核”和4颗“小核”，GPU则为Adreno 509。根据安兔兔官方的跑分数据，骁龙636的综合跑分超过11万分，这样的性能放在千元机上还是非常给力的。

骁龙636骁龙636

　　此外，李楠还给出了魅蓝E3的另外一重惊喜，那就是该机将标配6GB运存。他还表示：骁龙636必须搭配6GB才是满血状态，否则都是残血。从这点不难看出，魅蓝E3和同价位机型相比，游戏性能将具备较大的优势，日常使用中的系统流畅度也能得到保障。

李楠微博截图李楠微博截图

　　至于存储空间上，由于红米Note 5的6GB+64GB版售价1699元，魅蓝E3同配置应该在1499元左右。而为了将起售价压低，不排除魅蓝会推出32GB内存版。

　　拍照和快充都更加给力

　　李楠在同一条爆料微博中还提到了魅蓝E3的拍照信息，E3加入了成本颇高的虹软多帧降噪和HDR算法。李楠还曾在采访中提到，魅蓝E3将会搭载全新的CMOS，会在拍照方面带来超越性的进步。

　　目前关于E3的传感器有许多传闻，有媒体报道称该机将采用小米MIX 2S同款的索尼IMX363传感器，其像素为1200万，拥有1.4μm大像素，支持Dual Pixel，还具有AI功能。不过也只是传闻，最终会采用哪款传感器还有待发布会揭晓。

　　从官方放出的样张看，魅蓝E3的人像拍摄效果还是不错的，其解析力和色彩还原能力都让人满意。

魅蓝E3样张魅蓝E3样张

　　除了拍照，魅蓝E3的快充也将更进一步。此前魅蓝系列手机一直采用的是9V/2A的快充规格，虽然和旗舰级别的快充没法比，但也比绝大多数竞品要强。而这次的E3，据消息称将升级到10V/2A的快充规格，最高20W的充电功率无疑将再次提升充电效率。

　　总结

　　综合以上信息，魅蓝E3留下的悬念已经不多，售价可能是明天发布会最大的期待点。如果魅蓝E3真如李楠所说标配6GB运存，那么起售价预计不会低。根据线下曝光的消息，魅蓝E3目前在某些门店已经开启预约，价格为2299元。不出意外，这个价格应该是E3的高配版。

　　3月21号下午，手机中国将对魅蓝E3的发布会进行全程直播，欢迎大家围观。

魅蓝揭秘亮点
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有