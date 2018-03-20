能单手操作的全面屏!华为nova 3e真机图流出

本文来自太平洋电脑网

疯狂3月不只是属于美国NCAA，还属于国产智能手机，几乎所有手机都换上了“刘海”全面屏扎堆发布。而在3月20日华为也将发布nova 3e，而从外形来看，这也是他们旗下第一台异形全面屏手机。

现在，有网友在天翼终端产品库看到了nove 3e这款手机，其型号为ANE-AL00。该机整体外形跟之前曝光的没太大区别，异形全面屏、底部还拥有HUAWEI logo的下巴。

华为nova 3e背部采用了竖排双摄和后置指纹设计，同时后盖采用了双玻璃，中框为金属设计。该机还拥有一块5.84英寸19：9屏幕，可以无压力进行单手操作。华为nove 3e还搭了麒麟659处理器，拥有4GB RAM+64GB存储，同时还有金色、粉色、黑色和蓝色4种颜色可以选择。

此外，华为nova 3e后置双摄是1600万像素+2400万像素，而前置摄像头也达到了2400万像素。该机运行基于Android 8.0的EMUI8.0系统，内置了支持18W快充的3000mAh电池，而底部的3.5mm耳机口也得以保留。

至于售价方面，天翼终端显示4+64GB版本为2099元，而4+128GB版本为2299元，华为nova 3e这个价格你会心动吗？