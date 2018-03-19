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vivo X21系列手机正式发布：这次要走黑科技路线

vivo X21系列手机正式发布：这次要走黑科技路线
2018年03月19日 20:52 新浪手机
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　　新浪手机讯 3月19日晚间消息，显然刘海全面屏即将席卷今年上半段的手机市场，而vivo则是在动作上最领先的。刚刚vivo X21系列新机正式发布，除了各种流行元素和一大波明星代言，今年的vivo似乎有些不一样。

vivo X21发布会vivo X21发布会

　　外观上vivo X21采用了正面19：9刘海全面屏设计，背面则是3D弧面玻璃。其中屏幕支持DCI-P3广色域，背面镀膜+丝印的色彩处理工艺也让手机在色彩上显得颇有层次。应该说正面和背面视觉均有所增加。

　　“屏下指纹量产”在X21上有所升级，目前识别率、产量、体验都更为完整，甚至是屏下指纹的贴膜也已经在出厂的时候准备好，应该说比X20更完善。另外暗光下大面部识别效果有所提升。

　　骁龙660 AIE芯片是这次另一大卖点，首先是搭配6GB RAM，X21会更好的分配存储，保证后台稳定11个及其以上应用的合理运行。另外整合系统内的信息，会合理的推送你需要的信息数据，总之AI的主流需求在这套骁龙解决方案都有涉猎。而针对时下手机吃鸡、上分，X21还有竞技模式，在这一模式下会进一步压榨手机性能，在游戏中更集中精力给游戏。

　　逆光人像是这次产品最大看点，此前vivo曾经召开过对这一功能的独立讲解会，重视程度可见一斑。在此次会上针对极限逆光SUPER HDR技术，vivo又做了更为详细的讲解。

　　这一技术思路基础是“多张合成”，利用快速合成的多张照片，来让画面的的宽容度更高，高光和暗光的层次感都更为丰富——这也是逆光场景下遇到的主要问题。但vivo着眼点则更多：譬如高光背景和弱光主题如何能在边缘过渡更顺畅、主题和背景在色彩色调上也更为和谐。

　　当然，AI同样也为拍照出了力，比如拍照的时候智能识别环境，调节到更合理的拍照参数；也比如我们能想到的自拍时自动美颜，男生更MAN，女生更漂亮。另外这一点相册也能智能试图，比如“宠物、场景”都可以在相册中搜到。并且围绕AI的系统、AI的游戏优化、AI的拍照，vivo还提出了自己的人工智能战略，推出Jovi智能助理。

Deep Field音效Deep Field音效

　　音质上这代产品的提升偏周边，比如vivo自己研发的Deep Field音效，也比如标配的XE710耳塞。更多的HiFi升级似乎要留到旗舰产品了。

　　整体硬件上，vivo X21采用分辨率为1080P级别的19：9比例的OLED异形全面屏（也叫刘海屏）；核心硬件组合骁龙660 AIE智能核心+6GB RAM+128GB ROM的基本组合；后置主镜头为2*1200万像素双摄。机身电池容量3900毫安时，支持面部识别、前置指纹设别、双卡双待。

vivo X21售价vivo X21售价

　　具体到发售层面此次X21系列全系均采用6GB RAM，仅在指纹处理方式分为“屏下指纹”以及“后置指纹识别”两个版本。其中vivo X21售价3198元、屏幕指纹版售价3598元，发售时间分别是3日24日和3月28日。

　　新浪手机点评：“转型”是vivo最近这半年发力在做的事：屏下指纹、更高屏占比、逆光人像、概念机vivo APEX，都让人们感受到这家以往“专攻线下渠道的公司”在设计与研发上的投入，以及目前所斩获的成果。

　　而仅从会上vivo X21的讲解看，高屏占比、不错的颜值、逆光拍摄、快充、HiFi，也确实和以往所塑造的品牌形象有所差异。在5G新的换机潮到来前，在智能机销量触顶以后，vivo的这次转型之路脚步走得颇为扎实。（王迪）

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