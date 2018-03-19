不止新全面屏 vivo X21发布会看点汇总

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从X20Plus屏幕指纹版到概念机APEX，vivo在2018年的节奏可谓魔鬼的步伐，大有点让竞争对手应接不暇的味道。而赶在第一季度末的3月19日，vivo正式在江南六大古镇之一举行发布会，全新机型vivo X21正式展现在世人面前。而在丝绸之府乌镇亮相，vivo X21也自然温婉细腻了许多。下面就让小编个大家汇总一下，vivo X21有哪些独到之处。

▲vivo X21

屏下指纹

相信早在曝光之初，vivo X21的真机照大家已经看过不少，因此相信vivo X21的卖点不仅仅是一块高屏占比的异形全面屏。从发布会海报的标语“触幕，倾心”来看，支持屏幕指纹识别技术将是新机的最大亮点。而这个技术目前还是vivo独家，可谓目前全面屏与指纹识别兼容的最佳方式，以此作为核心卖点也是顺理成章。

▲vivo X21

AI人工智能

加入AI人工智能优化，是目前智能手机的进阶优化。不过vivo X21似乎迈出了更大的步伐，从曝光图中我们可以看到，vivo X21搭载的是高通骁龙660 AIE八核处理器。从相关资料了解到，660 AIE是在原来的660基础上加入了AIE人工智能芯片，这样一来它能够将所有可利用的硬件资源整合用于人工智能复杂神经运算。相比交由CPU运算，拥有独立的人工智能芯片，将在人工智能任务的处理上更加高效，相信vivo X21能够实现更多更复杂的AI优化。

▲vivo X21

鹿晗周冬雨彭于晏谁到现场

回忆上次在长城发布会上，彭于晏现场主持vivo X20的发布，不禁让人遐想本次发布会是否能够再次相会。又或者说，鹿晗、周冬雨、彭于晏、王嘉尔这四位代言人，谁会亲临现场呢？

▲vivo X21

▲vivo X21

更强大的逆光人像拍照

在发布会之前，网上曝光了一组vivo X21的实拍样张。作为vivo主打的拍照功能，逆光人像能否在vivo X21上发扬光大呢？从已经曝光的样张来看，vivo X21确实要比X20更加出色，特别是在整个照片的氛围上，vivo X21的色调让人感到更加舒服。

▲vivo X21

从已曝光信息来看，vivo X21无疑是一款让人值得期待的新机，至于真实体验如何，大家不妨关注今天晚上的发布会直播。