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HTC U12+揭秘：全面屏好看，但价格可能有点傲气

HTC U12+揭秘：全面屏好看，但价格可能有点傲气
2018年03月19日 07:58 新浪综合
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　　本文来自太平洋电脑网

　　作为曾经引领风骚的Android手机大厂HTC，如今在苹果、三星等厂商的围攻下显得心有余而力不足，早就没有了昔日的光芒，尽管如此，夹缝中生存的HTC仍旧没有放弃手机业务，U系列旗舰产品依旧如约而至。

　　爆料大神@evlaks 最近在Twitter上放出了HTC U12+的相关信息，据悉，该机代号为imagine，配备6英寸的LCD全面屏，搭载高通骁龙845处理器，存储组合为6GB RAM+64/128GB ROM（第一个遗憾，没有8GB RAM），内置3420mAh容量电池。

　　摄像头方面，HTC U12+拥有四颗摄像头，双前置800万像素自拍镜头（非刘海屏），类似HTC U11 eyes；后置则为1600万像素+1200万像素平行双摄。背面设计比较圆润，可以看到指纹识别传感器（第二个遗憾，指纹识别传感器不美观，没有屏下指纹识别）。

HTC U11+HTC U11+

　　据悉，尽管该机被命名为HTC U12+，但HTC U12可能不会存在，这让HTC能够更专注一款大尺寸全面屏，锁定Galaxy S9+、华为Mate 10 Pro等竞争对手。事实上，去年年末HTC智能手机销售总经理陈柏谕已经表示，HTC在2018年只计划推出4到5款手机，并且将明确每款产品的定位（遗憾三，品牌定位相对于大陆地区的一线品牌存在差距），而这款HTC U12+可能作为是今年上半年的明显产品而推出的。

以U11+为例子，发布之初的产品定价优势不大以U11+为例子，发布之初的产品定价优势不大

　　HTC在大陆市场面对的困境远比台湾地区激烈，不论是产品还是营销方面都不够接地气，性能方面不够一加发烧，而综合拍照体验也没有OPPO、vivio与华为等这些厂商的旗舰机好。

　　近年来的HTC新产品亮点其实不少，诸如U11是当时HTC的集大成之作，甚至外媒拍照评测机构DxOMark还评选它为当时手机拍照的最高分，但总体的市场销量证明叫好不叫座，不知道新品会不会出现类似的情况。

HTC指纹识别U12
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