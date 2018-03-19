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魅蓝E3传闻汇总 不只是有红海行动定制版

魅蓝E3传闻汇总 不只是有红海行动定制版
2018年03月19日 07:53 中关村在线
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　　魅族科技在2018年3月6日宣布，将于3月21日下午14：30，在北京演艺中心举办“魅蓝E3新品发布会”。值得一提的是，这次魅蓝E3发布会的邀请函为军事迷送来了大福利，魅蓝买下《冲天》影片3天（3.6-3.8）的全网免费收看权，邀请大家免费观看。这不免让人遐想，魅蓝E3或加入了“军事”元素。

　　在近日对魅蓝事业部总裁李楠的专访中也了解到，在魅蓝E3发布会上，魅蓝会给所有《战狼2》和《红海行动》的观众一个惊喜。根据目前的消息，其中一个惊喜很可能就是魅蓝E3会有“红海行动定制版”。随着发布会的临近，关于魅蓝E2的消息越来越多，下面我们就来看一下传闻中魅蓝E3的模样。

　　魅蓝E3这颜色有点骚气

　　日前，微博上魅蓝E3的四款新配色正式曝光，除了有此前曝光的原谅绿之外，还有骚气蓝、低调灰和烈焰红，仅从配色来看，魅蓝E3这次明显带来了不同以及他的用心之处。如果魅蓝E3真如曝光所说，那么他将有机会扛起新一代颜值手机的大旗。

　　根据已曝光的谍照来看，魅蓝E3将会采用5.99英寸18：9全面屏设计，分辨率为2160×1080像素，背部为全金属设计，顶部和底部为天线条，而双摄像头位居左上角并呈竖形排列，同样会采用侧面识别识别的设计。

　　魅蓝E3性能让你畅快吃鸡

　　从工信部的配置信息来看，魅蓝E3的CPU主频为1.8GHz，因此推测魅蓝E3可能采用骁龙636移动平台。骁龙636的制程为14nm，其CPU拥有8颗Kryo 260核心，分为4颗“大核”和4颗“小核”，最高主频1.8GHz，GPU则为Adreno 509。需要注意的是，骁龙636的CPU性能基本接近骁龙820，跑分在11万分左右。

　　除了可能搭载骁龙636之外，魅蓝E3还有可能采用联发科最新的Helio P60处理器。联发科Helio P60处理器是Helio P30的升级产品，其性能相对于上一代Helio P30提高了70%，整体功耗降低了12%，执行大型游戏时的功耗也降低了25%。

魅蓝E3渲染图魅蓝E3渲染图

　　联发科P60最大的亮点莫过于拥有AI的加持，这也是联发科首款拥有AI加持的SoC。据了解，联发科采用的是NeuroPilot AI技术，NeuroPilot AI技术能够协调CPU和GPU以及APU之间运作，并同时融合了来自腾讯、商汤、虹软、旷视等多家人工智能厂商方案，使得手机拍照、人脸识别、手机安全方面的表现十分优秀。

　　在跑分方面，从目前泄露出来的联发科Helio P60的GeekBench4跑分来看，其单核跑分为1524，多核跑分为5871，CPU性能接近骁龙660的水平。

魅蓝E3渲染图魅蓝E3渲染图

　　关于处理器，不排除魅蓝E3采用双处理器的策略，按照两款处理器的水平，标配版或将搭载骁龙636移动平台，而顶配版将搭载联发科Helio P60处理器。内存方面，预计魅蓝E3会有4GB运行内存+32GB存储空间、4GB运行内存+64GB存储空间以及6GB运行内存+128GB存储空间版本。

　　魅蓝E3拍照这次有点狠

　　相机依然是魅蓝E3的主打亮点，在此前采访李楠的时候，他表示，魅蓝E3将会搭载新的CMOS，会在拍照方面拥有超越性的进步，满足用户出游随意拍的苛求。

　　此前由于消息称，魅蓝E3这次会用上小米MIX 2S同款的索尼IMX363传感器，这颗传感器为1200万像素，1.4μm，支持Dual Pixel，支持场景识别、人物跟踪、自动HDR等功能，还具有AI功能的加持。

魅蓝E3样张魅蓝E3样张

　　而索尼IMX363极有可能是三星S8上搭载的那颗独家定制IMX333的“外卖版本”，技术特性上应该比较接近，因此魅蓝E3的夜拍能力相当值得期待。据了解，索尼IMX363 CMOS支持场景识别、人物跟踪、自动HDR等功能，在场景模式，追焦和弱光、逆光条件拍摄等方面表现更佳。

　　充电是阉割版Super mCharge

　　早在MWC 2017上，魅族首发了第三代快充技术“Super mCharge”，11V5A功率高达55W的高压直充方案，目前市场上快充方案主要分为“低成本发热大的高压小电流方案”与“高成本低发热的低压大电流直充方案”，魅族Super mCharge高压直充则是结合了这两种快充方案各自的优点，高速、高效、高性价比。

魅蓝E3或采用20W快充魅蓝E3或采用20W快充

　　Super mCharge可做成不同功率版本搭配不同设备，量产版魅族UP1020正是搭载这种方案，输出功率为10V/2A/20W高压直充，魅族E3很有可能就是搭配这种充电方案，魅族UP1020采用定制的USB插座，在常规的4舌片前面还有2个触点，有点类似低压大电流特殊母座，魅族Super mCharge是高压直充，最主要的一个亮点是温度比较低。

　　定制版或许不止“红海行动版本”

　　从之前魅蓝E3采用邀请用户免费观影电影冲天的形式，告诉用户要做这个时代年轻人最好的手机移动装备，而且李楠还在微博表示红海行动真的很不错，好推荐大家去看；在之前的采访上，李楠表示，在魅蓝E3发布会上，魅蓝会给所有《战狼2》和《红海行动》的观众一个惊喜，所以这个惊喜很有可能就是发布魅蓝E3的红海定制版。

魅蓝E3或有熊本熊定制版魅蓝E3或有熊本熊定制版

　　除了会有“红海行动定制版”之外，应该还会有“熊本熊定制版”。近日，魅蓝官方再次放出宣传海报，海报左侧是熊本熊的图案，这似乎意味着魅蓝E3熊本熊定制版基本没跑了。

　　售价，魅蓝E3或创历史新高

　　有微博爆料线下门店的消息，疑似红米note5和魅蓝E3的报价，图片上信息显示，红米Note 5的6GB+64GB版本售价1499元，魅蓝E3售价2299元。几天前，红米Note 5正式发布，6GB+64GB版本实际售价为1699元，但是与红米Note 5相比，如果魅蓝E3采用Helio P60+6GB+256GB的组合，性能完全在红米Note 5之上，售价2299元也是情理之中。从目前的情况看，顶配版魅蓝E3的售价很可能在2299元左右。

网曝红米note5和魅蓝E3报价网曝红米note5和魅蓝E3报价

　　根据目前的消息，配置方面，魅蓝E3采用5.9英寸的18：9全面屏设计，搭载侧面指纹识别，或将搭载骁龙636移动平台和联发科Helio P60双处理器的策略，运行内存有4GB/6GB可选，存储空间为32GB/64GB/128GB，相机将会有比魅蓝Note 6更加出色的成像水平，搭载20W的快充。

　　预计魅蓝E3会有红海行动定制版和熊本熊定制版，至于售价，魅蓝E3预计1499元起步，高配版售价1899元，顶配版售价2299元。究竟魅蓝E3会给我们带来哪些惊喜，感性却的煤油们请持续关注中关村在线带来魅蓝E3的实时报道。

魅蓝拍照性能
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