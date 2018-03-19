OPPO R15发布时间确认：3月31日压轴

今天晚些时候，vivo将在乌镇带来全新的X21屏幕指纹手机。作为vivo的老对手，OPPO也将祭出R15系列新机来应对。现在，OPPO官方已经宣布，其将联合浙江卫视于3月31日晚上8点举办OPPO R15系列发布盛典，届时OPPO R15和R15梦境版会一同登场。

OPPO R15将于3月31号发布

OPPO官微还晒出了一段预热视频，暗示新签约的人气偶像张一山将出现在发布盛典。而在此之前，OPPO除了签约张一山外，还将杨紫和郑恺等明星一同纳入名下，不知道届时这三位连同已有的代言阵容会不会系数登台，值得期待。

OPPO R15

配置方面，OPPO官方已经剧透得差不多了。OPPO R15搭载6.28英寸19：9 Super-V Display超视野全面屏，屏占比高达90%，分辨率为2280×1080，内置6GB运存+128GB存储，电池容量为3365mAh，运行全新的ColorOS 5.0系统。此外，OPPO R15还将搭载索尼新一代旗舰影像传感器IMX519，其拥有1.22微米的单位像素面积，传感器尺寸为1/2.6英寸。