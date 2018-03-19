iPhone SE 3月底发布？刘海设计来了

作为iPhone经典的设计之一，iPhone 5s可以说是一代神机了。能够单手掌握的尺寸也让很多人着迷，但是随着大屏时代的来临，大部分用户已经逐渐抛弃了小屏手机。不过此前苹果居然推出了iPhone SE这款回忆满满的机型，让很多热爱小屏手机的粉丝们激动不已。

iPhone SE 2

而就在大家以为小屏时代已经终结的时候，近日有关于iPhone SE二代的消息突然多了起来。随着苹果宣布将于本月底举办新品发布会的消息，外媒BGR曝光了这款iPhone SE 2的设计草图，和之前我们看到的谍照几乎一模一样。

iPhone SE 2

根据BGR曝光的草图来看，iPhone SE 2依旧维持了方正的设计语言。在取消了Home键以后，采用了和iPhone X类似的“刘海”异形全面屏设计，应该会支持Face ID面容识别。据悉iPhone SE 2取消了3.5mm耳机接口，并采用了更大的4.2英寸屏幕，搭载A10 Fusion芯片，将于月底的春季发布会上和我们见面。