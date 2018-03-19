苹果春季发布会预警 新iPad稳了iPhone SE2还远吗？

本文来自：爱范儿

久违的苹果春季发布会终于又来了。

3 月 16 日晚，苹果向媒体发出了一封邀请函，宣布将于 3 月 27 日在芝加哥举行一场以教育为主题的线下活动。

更值得注意的是，这封邀请函给了最近传言中各款苹果新品以很多新的佐证，其中新款 iPad 在这次线下活动上发布的可能性最大。

苹果历来都有在邀请函中埋下发布会新品线索的传统，比如去年秋季发布会的邀请函中的苹果 logo 就采用了 iPhone X 原生壁纸中的渐变色。

这次也不例外，虽然苹果没有直言这是一场新品发布会，但在此次的苹果邀请函上，有一个由手绘线条勾勒出来的苹果 logo，这暗示了 Apple Pencil 很可能会是这场线下活动的主角。

同时也侧面印证了此前获得的独家爆料，苹果将在 3 月发布一款支持 Apple Pencil 的新款 iPad。

支持 Apple Pencil 的入门款 iPad

从去年年底开始，关于新款 iPad 的传言就多了起来。

去年 12 月，据台湾科技媒体 Digitimes 从上游供应商获悉的消息，苹果正考虑于 2018 年推出售价约为 259 美元（约合人民币 1713 元）的 9.7 英寸 iPad，比目前在售的 9.7 英寸 iPad 还要便宜 70 美元。

而彭博社在今年 1 月曾预测，，苹果将在 2018 年推出一款支持 Face ID 的‘全面屏’ iPad Pro，去掉 Home 键的同时会进一步把四周的边框收窄，尺寸接近于 10.5 英寸的 iPad Pro，还会有 iPhone X 的同款刘海。

在本月早些时候，Rosenblatt 分析师 Jun Zhang 的一份报告也作出了和彭博社几乎一样的预测，但 Jun Zhang 认为这款 iPad Pro 会在 6 月的 WWDC 2018 上发布。

而在春节期间，苹果在欧亚经济委员会（EEC）注册了两款型号分别为 A1893 和 A1954 的设备，根据苹果对 iPad 的型号命名规则，这两个新注册型号很可能就是今年的 iPad 新品。

（图自：9to5mac）

综合此前的爆料信息和苹果邀请函透露的信息，‘全面屏’ iPad Pro 应该就不会在 3 月发布了，而支持 Apple Pencil 的入门款 iPad 则很有可能在 3 月 27 日亮相。

根据爆料，这款新 iPad 除了更换屏幕模组以支持 Apple Pencil 外，整体规格不会和去年 3 月发布的第 5 代 iPad 有太大差异，由于这款新 iPad很可能是面向教育市场，定价也不会太高。

此外新 iPad 还可能增加一个介于淡粉色与玫瑰金之间的新配色，与 iPhone 8 的金色相似。

而苹果在去年 3 月也发布过一款起售价为 2688 元的新 iPad ，成为 iPad 家族里最便宜的一款 。不过这款除了电池容量其他参数基本都不如 iPad Pro 9.7 英寸，处理器仅为 A9，也不支持 Apple Pencil。

（最便宜的 iPad ）

过去苹果也不止一次在 3 月发布过新款 iPad ，在 2011 年 3 月 2 日，苹果发布了 iPad 2 ，2012 年 3 月7 日，苹果则发布了第 3 代 iPad。

（ iPad 3）

根据苹果财报，iPad 业务在 2017 年 Q4 和 2018 Q1 的总营收分别为 48 亿美元和 58.62 亿美元，同比分别上涨 14% 和 6%，去年的平板电脑的出货量达 4380 万台，增长约 3%，一些分析机构认为价格较低的入门款 iPad 是 iPad 业务主要的增长引擎。

由此看来，在入门款 iPad 尝到甜头的苹果，很有可能重拾在 3 月发布新 iPad 的传统。

至于邀请函中的主角 Apple Pencil 也有可能会有一定的更新和升级。比如针对学生群体改良一些画图和笔记功能。

廉价版 Macbook 也要来了？

这次苹果的线下活动是在芝加哥的一所高中进行，正如苹果在邀请函里所说的，这次活动是要‘给广大师生准备一些有创意的新想法’，因此无论发布什么新品，都必将和教育市场有很大关系。

而在 2016 年，芝加哥公立学校教育委员会就对当地所有高中生新增一项毕业要求，那就是必须完成计算机科学课程。

因此除了新款 iPad，一款入门级的 MacBook 产品也可能出现。

（MacBook 与 MacBook Air，图自：CNET）

不久前凯基证券的分析师郭明錤就曾预测苹果计划在今年第二季度推出一款廉价版的 MacBook Air，外媒预测售价在 799 美元到 899 美元之间（约合人民币 5051 元到 5683 元之间）。

台湾科技媒体 Digitimes 前几天也透露苹果将推出是一款入门级 MacBook 产品，屏幕尺寸和分辨率都比现有的 MacBook 产品要略高一些。

这款 MacBook 所采用的 13.3 英寸 a-Si 面板，分辨率与 13.3 英寸 MacBook Pro 相当，为 2560 x 1600。

当然，凭借这些传言完全无法断定 3 月 27 号苹果推出的就是一款这样的 MacBook。

不过从苹果这次的活动主题来看，苹果确实有意在教育领域占领更多市场份额。可实际上苹果在教育市场上的表现十分一般，远不如 Google 和微软。

在美国的中学里，价格低廉的 Chromebooks 最受欢迎，Chromebooks 在美国高中校园的使用率达到了 58%，Windows 笔记本的使用率为 22%，苹果 iOS 和 Mac OS 设备的使用率则为 19%。

因为 Chromebooks 上运行的 Chrome OS 可以运行在配置较低的电脑上，前段时间 Google 打算将学校中老旧的 Windows 电脑换上 Chrome OS ，让运行缓慢的老旧设备焕然一新，同时也可以给学校省下一大笔费用。

（一台老式的 Dell 笔记本运行着 Chrome OS）

而去年微软也试图通过 Surface Laptop 切入教育市场，Surface Laptop 上的 Windows 10 S 的很多功能就是针对学校教育而设计的，不过成本则比 Chromebooks 要高不少。

因此苹果想要在教育市场（尤其是中小学）有更多作为，最大的对手就是 Chromebooks ，而 Chromebooks 最大的优势则是价格。

这样看来，一款廉价版 Macbook 是苹果在教育市场上对抗 Google 一个不错的杀手锏。

那么，iPhone SE2 呢？

上一次苹果线下的春季新品发布会，苹果发布了广受欢迎的 iPhone SE。

此后 iPhone SE2 也成了苹果每年传言最多的产品之一，那么这次 iPhone SE2 是否会出现呢？

（ iPhone SE 2 渲染图，图自：mrrm）

很遗憾，这次春季发布会最不可能出现的应该就是 iPhone SE2 了 。毕竟这次发布会是以教育为主题，iPhone SE2 显然不太沾边。

不过也不用太失望，昨天日文网站 MacOtakara 放出了一段疑似 iPhone SE2 的视频，这台所谓的‘iPhone SE2’采用了全面屏设计和后置竖排双摄，边框则沿用 iPhone SE 的平直设计。

（图自：e-zone）

此前彭博社也曾预测这款 iPhone SE 2 将采用类似 iPhone X 的全面屏，并支持 Face ID。

（ iPhone SE 2 渲染图，图自：mrrm）

郭明錤曾预测苹果将推出这一款 6.1 英寸的‘廉价版 iPhone ’，价格将在 700~800 美元之间，约合人民币 4500~5130 元。

（郭明錤预测的三款新 iPhone，图自：Macrumors）

不过类似的传闻过往也很常见，而最近供应链也几乎没有再传出 iPhone SE 2 的消息了，因此短期内可能还是看不到这款产品了。

春季新品发布会？也可能是想多了

前几天苹果官方确认了 2018 年全球开发者大会（WWDC）在 6 月 4 日召开，此时三月几乎过半，不少人一度以为苹果今年将不再举办春季新品发布会。

或者就是像去年发布红色 iPhone 7 和新 iPad 一样，苹果直接在官网发布。

因此看到苹果突如其来的邀请函，就难免浮想联翩了。但期盼已久的苹果春季新品发布会也可能终究不会到来。

这不是没有先例，苹果在 2012 年 1 月也举办过一场教育产品发布会。在事先发出的邀请函上，同样明确指出是关于教育话题。

最终在发布会上苹果推出了 iBooks 2 这款电子书阅读软件，旨在取代传统教科书成为电子教科书。这场发布会并没有发布任何硬件产品。

而且回顾过往苹果春季新品发布会年份，分别是 2011、2012、2015、2016，还能隐约发现一个规律：那就是每隔两年再连续举办两届。如果按照这个规律，苹果今年也不会举办春季新品发布会。

不过无论如何，在 3 月 27 日的深夜，都会在芝加哥现场给你带来这次发布会的第一手消息。

而在3月27日这天，小米 MIX 2S 和华为 P20 都将发布，就算苹果没发布任何硬件，这一天也算是一场不小的春季新品发布会了。

在苹果这次的春季发布会，你最期待什么呢？