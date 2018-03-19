必须认准Mfi！和你聊聊苹果无线充电的那些猫腻

本文来自太平洋电脑网

自iPhone 8、iPhone X支持无线快充后，这块为iPhone用户带来全新充电体验的小板子肯定又成为了很多机友的必入配件。

不过，目前市面上大部分无线充电器其实并不支持苹果7.5W无线快充标准。举个例子，我们打开京东，搜索“iPhone 无线充电”关键字，出来不少结果，我们点开默认排序第一的无线充电器：

无意怼任何一个品牌，还是打码好了

默认第一的无线充电器上写有快充的描述，点进商品介绍页面，以颇大的篇幅注明10W快充，下面还配了个iPhone X的图片，乍看上去好像支持苹果无线快充。

写得好像iPhone支持10W充电一样

然而商品页面下面忽然就真相了，真正支持10W的并不是iPhone X，这款无线充电器用在iPhone上，最多只能支持到5V/1A，和苹果祖传充电头一样，充电效率很低。

目前大部分无线充电器只能支持iPhone 5W（5V/1A）无线充电

不过，苹果第三方无线快充也快来了，据消息称，苹果准备在今年年初开放7.5W无线快充的Mfi认证，届时支持苹果无线快充的第三方充电器也会丰富起来。

苹果无线快充有什么稀奇的？

虽然市面上大部分无线充电器都支持Qi标准，但苹果所使用的方案却是不一样的。市面上中低端无线充电器采用的是变频架构或定频调占空比架构，而苹果快充采用的是定频调压架构。

变频架构的工作原理是通过改变工作频率从而调节发射功率，在某些发射频段会对手机电路造成一定干扰。另外，市面上变频架构的发射器在FOD（金属异物检测）性能上也比较差，存在一定的安全隐患。

PS：金属异物检测应当是无线充电器最基本的安全功能，当手机和无线充电器之间夹有金属异物，无线充电器会感知并断电，防止过热。

而定频调压架构是苹果官方指定的无线充电方案，日后有Mfi认证的无线充电器必须是此方案。

定频调压架构有效的避开干扰手机的频段，让无线充电对手机干扰降到最小。另外，Mfi认证的无线充电器发射端的FOD性能更强，安全性更高。

苹果亲儿子Belkin的BOOST UP无线充电器

目前市面上并不是没有支持苹果7.5W快充的无线充电器，已知量产的品牌有有mophie、Belkin、RAVPower等，采用的都是苹果官方认可的定频调压架构，干扰少、FOD强、完整支持7.5W快充，当然缺点也明显，那就是贵。

iPhone无线充电器更要认准Mfi

求真实验室也不是第一次强调Mfi认证的重要性，而在iPhone无线充电器上，Mfi认证将更加重要。

顺便一提苹果的Mfi标识也更新了，左新右旧

相信眼尖的读者会注意到，我只介绍了变频架构和定频调压架构，并没有说定频调占空比架构，最后这种架构其实也是可以支持苹果7.5W无线快充，但却并不符合苹果Mfi的要求。

定频调占空比架构的发射器一般在FOD检测性能上也是比较差的，而且这种架构并不符合最新的Qi v1.2.4标准，无法通过EPP认证。

采用定频调占空比架构的无线充电器能让用户以更低的价格体验到苹果7.5W无线快充，但出于安全方面的考量，求真实验室并不建议大家购买没有Mfi认证的无线充电器。

无论是变频架构或定频调占空比架构，其FOD性能都不是很好，而无线充电器的原理其实和电磁炉一样，在通电情况下放上金属异物，如果这时FOD功能碰巧没起作用，或者无线充电器根本没有FOD功能的话，这片金属会在十几秒内加热到超过100度，可以说是很危险了。

没人希望自己买的无线充电器变身成电磁炉吧？

因此，在Qi标准开发之初，WPC（无线充电联盟）就把FOD功能作为无线充电器的强制标准，但即便如此，市面上依然存在没有FOD检测功能的无线充电器，所以出于安全考虑，苹果手机用户还是得认准Mfi认证。

目前真正支持苹果7.5W快充的无线充电器并不多，售价也比较高，但相信苹果开放无线充电的Mfi认证后，整体的价格会有所回落，也会有更加实惠的产品可供消费者选择。