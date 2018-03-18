三星联手迪士尼推米老鼠动画表情 未来有更多角色

新浪手机讯 3月18日上午消息，三星于不久前宣布将与迪士尼展开合作，允许Galaxy S9系列手机使用米奇和米妮作为AR Emoji动画表情。

迪士尼旗下经典动画形象米奇和米妮

AR Emoji动画表情是三星Galaxy S9系列手机主打的功能之一。它和iPhone X的Animoji动画表情类似能够创建3D虚拟形象，并实时模拟用户的面部表情。不过，和Animoji不同的是，AR Emoji并不是利用3D镜头捕捉用户表情，而是利用前置镜头捕捉2D图像，并进行面部特征分析。

现在可以使用米老鼠最为AR Emoji表情

根据目前的消息，三星将为用户带来米老鼠和米妮两款迪士尼经典人物的AR Emoji动画表情，用户可以创建相应的虚拟人物分享给朋友。三星和迪士尼还承诺，未来将会有更多经典人物，例如《超人总动员》、《疯狂动物城》、《冰雪奇缘》中的人气角色登陆S9系列。

三星S9系列手机已经在中国发布，全系搭载高通骁龙845处理器，S9的运存RAM为4GB，S9+则为6GB，机身内存容量64GB起；电池容量3000毫安时，S9+则为3500毫安时；支持双卡双待与机身存储扩展。从外观上看，S9系列和S8相差不大，除了指纹识别位置的变化，其他方面基本上是细节上的改进。

苹果的Animoji动画表情本是iOS系统增加差异化的手段之一，如今已经被三星赶上并和影视公司迪士尼达成合作。预计未来会有更多Android手机厂商增加这一属性，增加自家手机的可玩性。（苏航）