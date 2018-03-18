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三星联手迪士尼推米老鼠动画表情 未来有更多角色

三星联手迪士尼推米老鼠动画表情 未来有更多角色
2018年03月18日 08:19 新浪手机
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　　新浪手机讯 3月18日上午消息，三星于不久前宣布将与迪士尼展开合作，允许Galaxy S9系列手机使用米奇和米妮作为AR Emoji动画表情。

迪士尼旗下经典动画形象米奇和米妮迪士尼旗下经典动画形象米奇和米妮

　　AR Emoji动画表情是三星Galaxy S9系列手机主打的功能之一。它和iPhone X的Animoji动画表情类似能够创建3D虚拟形象，并实时模拟用户的面部表情。不过，和Animoji不同的是，AR Emoji并不是利用3D镜头捕捉用户表情，而是利用前置镜头捕捉2D图像，并进行面部特征分析。

现在可以使用米老鼠最为AR Emoji表情现在可以使用米老鼠最为AR Emoji表情

　　根据目前的消息，三星将为用户带来米老鼠和米妮两款迪士尼经典人物的AR Emoji动画表情，用户可以创建相应的虚拟人物分享给朋友。三星和迪士尼还承诺，未来将会有更多经典人物，例如《超人总动员》、《疯狂动物城》、《冰雪奇缘》中的人气角色登陆S9系列。

　　三星S9系列手机已经在中国发布，全系搭载高通骁龙845处理器，S9的运存RAM为4GB，S9+则为6GB，机身内存容量64GB起；电池容量3000毫安时，S9+则为3500毫安时；支持双卡双待与机身存储扩展。从外观上看，S9系列和S8相差不大，除了指纹识别位置的变化，其他方面基本上是细节上的改进。

　　苹果的Animoji动画表情本是iOS系统增加差异化的手段之一，如今已经被三星赶上并和影视公司迪士尼达成合作。预计未来会有更多Android手机厂商增加这一属性，增加自家手机的可玩性。（苏航）

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