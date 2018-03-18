分析师：为控制成本 LG G7或将放弃OLED显示屏

LG在MWC2018展会上发布会LG V30S ThinQ，该机是LG V30的小幅升级版，硬件规格基本一致，搭载了高通骁龙835处理器，没有采用最新的骁龙845。

LG V30S ThinQ

不过LG也准备了一款骁龙845旗舰，它就是即将推出的G7。据GSMArena报道，LG G7将不会采用OLED显示屏，而是采用LCD屏。

Hana Investment分析师表示，OLED显示屏虽然拥有更薄、更省电的优势，但是它的成本大约是同类型LCD面板的两倍到三倍。LG G7为了控制成本，可能会使用LCD屏。

据悉，LG G7可能会使用LG Display研发的MLCD+显示屏，它比传统LCD屏更省电，能降低35%的功耗，而且亮度也更高。

根据此前曝光的渲染图，LG G7采用了异形全面屏，顶部拥有和iPhone X类似的刘海设计，背部配备双摄像头，支持指纹识别，整体造型相比之前的LG手机变化明显。

发布时间方面，该机有望在6月份亮相。至于价格，从LG V30S ThinQ 6200元（韩国售价）来看，LG G7的价格预计在6000元左右。