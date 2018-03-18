新浪手机> 新机曝光 > 正文

分析师：为控制成本 LG G7或将放弃OLED显示屏

分析师：为控制成本 LG G7或将放弃OLED显示屏
2018年03月18日 07:33 快科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　LG在MWC2018展会上发布会LG V30S ThinQ，该机是LG V30的小幅升级版，硬件规格基本一致，搭载了高通骁龙835处理器，没有采用最新的骁龙845。

LG V30S ThinQLG V30S ThinQ

　　不过LG也准备了一款骁龙845旗舰，它就是即将推出的G7。据GSMArena报道，LG G7将不会采用OLED显示屏，而是采用LCD屏。

　　Hana Investment分析师表示，OLED显示屏虽然拥有更薄、更省电的优势，但是它的成本大约是同类型LCD面板的两倍到三倍。LG G7为了控制成本，可能会使用LCD屏。

　　据悉，LG G7可能会使用LG Display研发的MLCD+显示屏，它比传统LCD屏更省电，能降低35%的功耗，而且亮度也更高。

　　根据此前曝光的渲染图，LG G7采用了异形全面屏，顶部拥有和iPhone X类似的刘海设计，背部配备双摄像头，支持指纹识别，整体造型相比之前的LG手机变化明显。

　　发布时间方面，该机有望在6月份亮相。至于价格，从LG V30S ThinQ 6200元（韩国售价）来看，LG G7的价格预计在6000元左右。

LGG7OLEDLCD屏
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有