看了吓一跳 乔布斯求职简历卖17.4万美元

此前，拍卖公司RR Auction举行了一场在线拍卖，其中一件拍卖品是乔布斯1973年的求职简历，拍卖截止日期为3月15日，现在拍卖已经完成，最终乔布斯的求职简历被拍出17.4万美元的高价，是其估计价值的三倍。

乔布斯1973年的求职简历

乔布斯的这份简历内容是手写的，写于1973年，存在些许拼写和标点符号用法错误。18岁的乔布斯在简历上写道，自己拥有驾驶执照，但不太适合驾车。他在专业技能的电脑和计算机两栏写上了“是”，并补充说自己擅长这两个领域的设计与技术。在特长栏目上，乔布斯写了“电子技术与设计工程”；在个人兴趣里，他写了“数码电子”等。

iPhone报纸

Mac OS X手册

除了乔布斯的求职简历之外，此次拍卖的还有一份iPhone 3G报纸和一本Mac OS X手册。其中，签名的Mac OS X手册拍出41806美元，而iPhone报纸拍出26，950美元。