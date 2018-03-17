苹果iPhone SE2外形曝光：真要换上“刘海屏”

对于那些喜欢iPhone SE系列的用户来说，都很喜欢新一代能够换上新的设计，比如全面屏+人脸识别，如果苹果真的这样给你们设计了，都会乖乖买单吗？

现在外媒BGR放出了所谓iPhone SE2代的外形轮廓图，一同的对比的还有上一代iPhone SE，从大体上来看两款手机的机身体积基本保持一致，手机的边框和四边设计也都没差。

不过让人惊喜的是，新的iPhone SE采用了类似iPhone X的设计，就是换上了刘海屏幕，当然也会配备人脸识别功能。比较有趣的是，昨天有微博网友率先放出了它的上手试玩，两者外形基本一致，而且手机的背部还是竖排摄像头。

对于苹果是否最终真的把这样的iPhone SE2带到市场上，我们还不得而知，但是如果真的这样做，那么必然会凸显他们的决心，那就是重视iPhone SE这个系列，并且让它继续保持活力。

当然了，这样一来iPhone SE2售价翻过4000元应该没有任何悬念了。