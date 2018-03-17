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二月全球iOS手机游戏收入榜 《荣耀》重回王者

二月全球iOS手机游戏收入榜 《荣耀》重回王者
2018年03月17日 07:55 新浪手机
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　　本文来自太平洋电脑网

　　AppAnnie发布2018年年2月全球iOS手游报告，报告指出，二月全球iOS手游收入榜上，《王者荣耀》重回全球第一名。

　　排行榜出现了4款吃鸡手游扎堆霸榜现象，腾讯和网易各有两款游戏进入Top 10，其中《绝地求生》两款正版手游首发拿到了冠亚军位置。《荒野行动》则凭借中国和日本两个区的出色表现成为全球iOS收入第十名，网易的MMO手游《楚留香》成为全球iOS收入第7名。

　　2月全球iOS手游发行商收入榜前十名依次为：《王者荣耀》、《QQ飞车》、《梦幻西游》、《楚留香》、《F/GO》、《奇迹：觉醒》、《阴阳师》、《穿越火线》、《荒野行动》和《大话西游》。

　　可能是由于一月份腾讯连续发布了《QQ飞车》和《奇迹：觉醒》两款高收入手游，《荒野行动》、《旅行青蛙》以及《恋与制作人》等爆款的争夺，再加上日本市场的高收入产品竞争，《王者荣耀》失去了1月全球iOS收入榜冠军位置，当时降至第三名。

　　然而春节期间，《王者荣耀》的用户活跃度明显攀升，假期季的推动让这款国民手游轻松夺回了全球收入榜冠军位置。近期平均日活跃度过一亿，所以这款手游离很多网友所谓的“凉凉”还远着呢。

王者荣耀iOS手游
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