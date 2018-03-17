谷歌将Android Wear更名为Wear OS 兼顾更多苹果用户

本文来自爱范儿

Google宣布其于2014年推出智能手表操作系统 Android Wear 将正式更名为Wear OS，并带来了一个全新的Logo。与此同时，Wear OS的新的域名恰好也响应了这点。

甚至在Wear OS的官网上，Google还为其设立了一个新的口号：

让每一分钟都过得有意义。

而这一次更名的举动，并没有影响到Google智能手表操作系统在底层方面的技术，它依然与Android一样使用相同的Linux内核，至于开发和更新Wear OS的应用，仍然需要Android Studio和SKD等套件。

这次Android Wear的‘品牌升级’所带来的全新Logo，其实也意味着这个Logo风格与 Google Assistant相近的Wear OS，未来可能会把重心放在人工智能助手这一块。

实际上，早在几天前，Reddit用户便发现Android Wear更名为Wear OS这件事。当时，不少人都认为Google移除‘Android’名称，将有助于人们更好地了解Google的智能手表，例如，它并非只适用于Android，iOS的设备也能与之配合使用。

而这个猜想，似乎也在今天Google宣布更名之后得到确认。

Google产品总监、Wear OS的负责人Dennis Troper在Google Blog谈到：

无论你戴在腕上的智能手表是什么款式，亦或是你口袋里装的是什么手机，我们认为Android Wear的使命就是利用可穿戴技术为所有人服务。

Dennis还在博客中提到一项有意思的数据，在2017年，有三分之一的Android Wear用户使用的机型是iPhone。

iPhone用户成为Android Wear的‘新力军’？其实时尚配饰品牌也是这样认为的。例如，在过去曾推出基于Android Wear智能手表的时尚品牌 Fossil，它的首席战略官Greg McKelvey对此次Android Wear的‘品牌升级’评论道：

我们很多智能手表的客户使用的都是iOS设备，因此我们有信心并渴望看到 即将推出的Wear OS，将促使更多Android和iOS手机用户为我们带来更多的收益。

但无论如何，Google智能手表所面临的问题，并不仅仅只是在命名方面上，很多体验上的问题以及生态的滞后，仍是Google需要担忧的问题。

你觉得，此次Android Wear的‘品牌升级’以及重心转移能否扭转其在智能手表领域的表现？