苹果iOS 11.3 beta 6公测版/开发者预览版发布

苹果今天放出了iOS 11.3 beta 6公测版和开发者预览版，距离iOS 11.3 beta 5的推送仅有4天，距离iOS 11.2.6的推送大约一个月。

iOS 11.3是一个重大更新，引入了一系列新功能，如Messages in iCloud以节省空间并跨设备同步消息，ARKit 1.5能够更准确地映射不规则形状的曲面、识别图像、以及将对象放在垂直的表面上，如墙壁。

iPhone X新增了四个Animoji（龙，熊，头骨和狮子），而在Health应用程序中，还有一个新的健康记录功能，可将你的所有医疗记录汇总到一个易于访问的地方。从iOS 11.3 beta 2开始，新增了一项“电池健康状况”功能，旨在为iOS用户提供有关其电池的更多信息，还可以关闭性能管理，iOS 11.3正式版会在春季推送。

苹果今天还推送了watchOS 4.3 beta 6开发者预览版。