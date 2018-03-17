iOS比Android安全？谷歌高管：我们更安全

在这个非iOS，即Android的智能手机时代，消费者普遍认为，封闭的iOS生态要比开放的Android更为安全可靠。这一想法和早期的“不服跑个分”一样盛行，并且成为许多选择iPhone的重要原因。

谷歌Android和苹果iOS

显然，谷歌对于消费者这一看法已经颇有微词。近日，谷歌Android安全主管David Kleidermacher在接受媒体采访时，其含蓄的表示：“现在Android系统已经和竞争对手一样安全了，甚至更好。”不言而喻，这个对手就是苹果iOS系统。

据悉，在2017年Android安全评估中，谷歌宣布自己在安全性方面已经领先竞争对手，因为在2017年中，Android系统引入了很多安全保障措施，很多措施甚至引领了行业的发展。

当然，Kleidermacher并没有一直自卖自夸，其坦承的说道，Android依然存在的碎片化问题给系统安全性带来了不小的挑战。每次谷歌将最新的针对Android系统漏洞的更新发送给众多Android手机厂商时，这一过程往往需要很长时间，甚至有的厂商直接选择不更新。

Google Play Protect

除了碎片化问题，Kleidermacher也表示由于Android的开放特性，允许用户在Google Play以外的地方下载App，从而导致恶意Android App的盛行。

但是，Kleidermacher表示，Android推出的“Google Play Protect”能够有效解决这一问题，它不仅能够对Google Play的应用进行审查，并且还会对其他平台下载的App进行检测，如果发现恶意App，会自动删除它们。同时，谷歌今天已经宣布，从Android P版本开始，他们将会限制限制app使用非SDK接口。

谷歌Android系统

最后，Kleidermacher还称，谷歌会给那些为Android“抓虫”的人酬劳，并且由于Android是开源项目，所以不会缺寻找、修复问题的人。这要比闭源项目更加高效。

值得一提的是，根据科技市场研究公司CIRP近期发布的Android和iOS用户忠诚度报告显示，自从2014年以来，Android的用户忠诚度不断攀升已经处于历史最高水平，2017年底的用户忠诚度为91%，而苹果iOS系统忠诚度只有86%。