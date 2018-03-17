新浪手机> 新机曝光 > 正文

iOS比Android安全？谷歌高管：我们更安全

iOS比Android安全？谷歌高管：我们更安全
2018年03月17日 06:30 天极网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　在这个非iOS，即Android的智能手机时代，消费者普遍认为，封闭的iOS生态要比开放的Android更为安全可靠。这一想法和早期的“不服跑个分”一样盛行，并且成为许多选择iPhone的重要原因。

谷歌Android和苹果iOS谷歌Android和苹果iOS

　　显然，谷歌对于消费者这一看法已经颇有微词。近日，谷歌Android安全主管David Kleidermacher在接受媒体采访时，其含蓄的表示：“现在Android系统已经和竞争对手一样安全了，甚至更好。”不言而喻，这个对手就是苹果iOS系统。

　　据悉，在2017年Android安全评估中，谷歌宣布自己在安全性方面已经领先竞争对手，因为在2017年中，Android系统引入了很多安全保障措施，很多措施甚至引领了行业的发展。

　　当然，Kleidermacher并没有一直自卖自夸，其坦承的说道，Android依然存在的碎片化问题给系统安全性带来了不小的挑战。每次谷歌将最新的针对Android系统漏洞的更新发送给众多Android手机厂商时，这一过程往往需要很长时间，甚至有的厂商直接选择不更新。

Google Play ProtectGoogle Play Protect

　　除了碎片化问题，Kleidermacher也表示由于Android的开放特性，允许用户在Google Play以外的地方下载App，从而导致恶意Android App的盛行。

　　但是，Kleidermacher表示，Android推出的“Google Play Protect”能够有效解决这一问题，它不仅能够对Google Play的应用进行审查，并且还会对其他平台下载的App进行检测，如果发现恶意App，会自动删除它们。同时，谷歌今天已经宣布，从Android P版本开始，他们将会限制限制app使用非SDK接口。

谷歌Android系统谷歌Android系统

　　最后，Kleidermacher还称，谷歌会给那些为Android“抓虫”的人酬劳，并且由于Android是开源项目，所以不会缺寻找、修复问题的人。这要比闭源项目更加高效。

　　值得一提的是，根据科技市场研究公司CIRP近期发布的Android和iOS用户忠诚度报告显示，自从2014年以来，Android的用户忠诚度不断攀升已经处于历史最高水平，2017年底的用户忠诚度为91%，而苹果iOS系统忠诚度只有86%。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有