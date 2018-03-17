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5G手机展望：2020年或许才是最合适时机

5G手机展望：2020年或许才是最合适时机
2018年03月17日 06:30 新浪手机
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　　本文来自PChome电脑之家

　　5G的推进速度远超计划时间表，不过5G距离我们还尚有一段时间。按照国内目前通行的5G时间表来看，在2019年会开展小规模的5G试商用，2020年正式开启5G的全面商用。

　　我们最先能接触到5G的途径，几乎可以肯定是通过智能手机。这里简单介绍一下5G的三大使用场景——eMBB（增强移动宽带）、URLLC（低时延高可靠）、mMTC（海量大连接）。eMBB针对3D/超高清视频等大流量移动宽带业务；URLLC则是主要面对工业、自动驾驶等需要低延迟高可靠的场景；mMTC则是大规模物联网的使用。

　　对于我们大多数用户来说，我们使用的场景大多固定在eMBB中，智能手机的使用基本离不开它；而mMTC的物联网使用中我们或许也会接触到，但5G时代的家庭物联网中，必然也会以智能手机为控制中枢，所有的家电都会通过智能手机来进行控制。

　　5G手机设计难度大

　　在2019年的5G试商用阶段，我们想要体验5G带来的新变化，势必要使用5G手机才行，但是5G手机的设计难度却不小，它肯定与我们现在所使用的4G手机有很大的区别，这个至少在高通展示的5G手机参考设计看来是如此。

　　这个5G参考手机设计，与我们现在所使用的手机大不相同，最显眼的地方在于它的厚度，要明显比我们现在使用的纤薄为主的手机厚的多。即使与一些以大电池长续航为卖点的手机相比，这个5G手机参考设计也显得太过笨重了。

　　造成5G手机如此笨重的原因，首先是高通并非手机制造商，对于手机的设计不用去追求极致，况且这只是个参考设计机型，主要目的是进行测试，而非是去面向消费者层面。

　　另一方面的原因则在于，5G在射频与天线方面的设计难度很大。别的不说，我们就说天线的设计上，为了达到信号发射和接收中最高的转换效率，天线长度要在波长的1/4时才能达到。5G使用的通讯频率可要比4G LTE高了很多，为了向下兼容3G/4G网络，天线的长度跨度势必十分之广，因而在天线的设计上，不能如同4G手机那样分为几段，想要多频段支持甚至要设计出一个天线矩阵来。

　　5G没有如此简单的天线设计

　　5G手机对于手机制造商来说是个未知事物，将它打造到极致要经过几代产品的探索，这需要时间来进行积累，就如同现在的4G手机一样。

　　4G手机同样不容忽视

　　我们能够肯定，2019年这个时间点上，第一代的5G手机肯定能够实现商用，但此时真的是直接迈入5G的最佳时机吗？这里我们还是来看看高通的产品规格，毕竟高通作为上游供应商，很能代表智能手机市场的趋势。

　　高通在2019年将出货两款调制解调器，分别是针对5G使用的骁龙X50以及面向4G LTE的骁龙X24，即使2019年这个5G元年，5G手机也不会立马就成为市场的主流，4G手机甚至依旧会是2019年初期手机市场的绝对王者。

　　骁龙X50与骁龙X24这两款调制解调器，高通都在MWC 2018中进行了展出，这两款将在2019年推出的新品，在理论上的体验差距并没有如同4G与5G之间的巨大鸿沟。骁龙X24作为面向4G LTE的产品，极限的下行速率有2Gbps；针对5G的骁龙X50，目前则可以达到超过4.5Gbps的下行速率，也就是说二者大约是2倍多一点的速度差距。在较高的基础速度之下，其实这两款产品在体验上并没有太大的差距，反而是面向5G的骁龙X50，在5G的信号覆盖上面临问题，实际体验上可能还不如4G LTE。

　　5G的全面商用时间点在2020年，在2019年的5G手机是试水之作，或者干脆就是概念设计，我们真正应该关注的重点，还是在2020年5G正式上马时，所推出的5G手机。

　　5G手机打造 射频部件是关键

　　5G手机的设计难度大，前面我们就曾经说过，射频方面对于5G手机的设计尤为关键，手机制造商如何能在有限的时间里，完全吃透5G手机的打造，这显然需要供应链与技术供应商的支持才行，只有多方合作方能事半功倍。

　　在目前的行业中，高通已经提供了完备的射频解决方案。形象一点来说，它将上千个射频部件进行整个，打造出整合的射频模块，这就能够让手机制造商十分便捷的来打造5G手机。

　　4G手机中，最大的成本是在于屏幕与处理器上，不过在5G手机之中，最大的成本或许就会转向整套的射频方案上了。

　　在1月份举办的高通中国技术峰会中，高通宣布了5G领航计划，并拿出了面向5G网络终端的完整射频前端部件，加上高通此前公布的骁龙X50调制解调器与天线方案，目前高通已经可以提供完整的射频前端平台解决方案组合。完整的射频方案可以为手机厂商节省大量的研发成本，迅速且大规模的量产出5G手机终端。面对重新洗牌的5G市场，能够先人一步推出相应产品，无疑可以先一步抢占这块空白的市场。

　　5G手机2020年靠谱之选

　　其实在每一代的新技术上，率先使用的都是旗舰级别的产品，而后才会逐渐的向中低端产品所渗透。在2019年的5G手机，必然是以旗舰机型为主导的，甚至只可能会推出旗舰级的5G手机。

　　5G要真正的得到普及，不能只依赖旗舰级的手机产品，中低端的5G机型普及开来，我们才能算是真正进入到了5G时代。

　　中低端的手机进行普及，需要专门的5G基带产品，它需要与高端产品拉开差距。但目前我们并没有听闻哪家供应商准备好了针对这方面的产品，或许在2019年之中，我们见不到中低端的大众型5G机型了。

　　2019年对于大多数的消费者而言，似乎并不是尝试5G的最佳时机，我们可以选择的机型少是一方面原因，5G网络建设初期的信号覆盖同样是隐患。2020年对于我们的选择就比较丰富了，5G网络的建设也会成熟很多。

　　2020年的5G手机市场是个什么情形我们无法预测，甚至2019年我们也只能肯定会有旗舰级的5G手机出现。不过对于未来的5G手机前景的推断，我们可以使用个取巧的方式——紧盯着高通的5G基带产品。作为5G基带的最重要供应商，高通与国内手机品牌有着深度的合作，它的产品必然是今后国内5G手机的方向，待高通推出了针对中端的5G芯片，或是将骁龙X50下放的话，我们就可以全面准备进入5G时代了。

5G网络射频
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