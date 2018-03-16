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苹果宣布3月27日举办春季活动：这次跟教育有关

2018年03月16日22:06  新浪手机   收藏本文     
本次活动英文版邀请函本次活动英文版邀请函

　　新浪手机讯 3月16日晚间消息，苹果公司刚刚向媒体发出邮件，宣布3月27日当地时间上午10点（北京的时间3月27日晚23点），在芝加哥举办一场与教育有关的活动。

　　3月召开发布会从来不是苹果的传统，虽然他们在2015年发布了12寸MacBook、2016年发了iPhone SE，但2017年就没了线下会，改成了线上更新。

新浪科技也收到这次活动的中文版邀请函新浪科技也收到这次活动的中文版邀请函

　　我们原以为苹果公司公布WWDC时间之后，最近一次发布会就是六月了，没想到3月27日还有一场活动，而且选在了芝加哥，这个远离苹果总部的地方，地点也不是常规的剧院，礼堂会展中心之类地方。

　　这次活动将在莱恩科技大学预科高中（the Lane Tech College Prep High School）举办，在邮件中，苹果说：“我们去实地考察一下吧，加入我们，听取老师和学生的创意。”，邀请函采用古典的花体字绘制了一个苹果logo，以及“Let‘s take a field trip”这句谜语，在中午呢版邀请函中官方称为“课外活动”，而画笔似乎是Apple Pencil的压感笔触。

　　根据之前消息推断，预计这天会有一款iPad新品发布，但不是传闻中的“全面屏iPad”，我们觉得苹果不会把这款产品现在就拿出来，这次应该只是一款入门款，目标用户主要是学生群体，这其实是苹果一直关注的用户群。他们常年向高中及以下在校学生和老师群体提供教育优惠，并且Apple Music也有学生优惠价。每年也会定期在苹果店里面向少年儿童举办“编程一小时”等活动。

　　新浪科技已经受邀参会，在27日，我们将依旧为您全程直播本次发布会活动，敬请关注。（晓光）

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文章关键词： 苹果教育活动

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