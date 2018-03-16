苹果宣布3月27日举办春季活动：这次跟教育有关

本次活动英文版邀请函

新浪手机讯 3月16日晚间消息，苹果公司刚刚向媒体发出邮件，宣布3月27日当地时间上午10点（北京的时间3月27日晚23点），在芝加哥举办一场与教育有关的活动。

3月召开发布会从来不是苹果的传统，虽然他们在2015年发布了12寸MacBook、2016年发了iPhone SE，但2017年就没了线下会，改成了线上更新。

新浪科技也收到这次活动的中文版邀请函

我们原以为苹果公司公布WWDC时间之后，最近一次发布会就是六月了，没想到3月27日还有一场活动，而且选在了芝加哥，这个远离苹果总部的地方，地点也不是常规的剧院，礼堂会展中心之类地方。

这次活动将在莱恩科技大学预科高中（the Lane Tech College Prep High School）举办，在邮件中，苹果说：“我们去实地考察一下吧，加入我们，听取老师和学生的创意。”，邀请函采用古典的花体字绘制了一个苹果logo，以及“Let‘s take a field trip”这句谜语，在中午呢版邀请函中官方称为“课外活动”，而画笔似乎是Apple Pencil的压感笔触。

根据之前消息推断，预计这天会有一款iPad新品发布，但不是传闻中的“全面屏iPad”，我们觉得苹果不会把这款产品现在就拿出来，这次应该只是一款入门款，目标用户主要是学生群体，这其实是苹果一直关注的用户群。他们常年向高中及以下在校学生和老师群体提供教育优惠，并且Apple Music也有学生优惠价。每年也会定期在苹果店里面向少年儿童举办“编程一小时”等活动。

新浪科技已经受邀参会，在27日，我们将依旧为您全程直播本次发布会活动，敬请关注。（晓光）