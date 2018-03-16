美国制裁伊朗 苹果已经禁止伊朗用户登陆App Store

伊朗用户无法登陆App Store

新浪手机讯 3月16日下午消息，伊朗的苹果用户已经一整天无法访问App Store了，这与美国对伊朗的制裁有关。

根据Bleeping Computer的报道，目前伊朗用户无法登陆App Store安装或更新应用程序。当他们访问App Store时，会收到“您所在的国家或地区不可使用App Store”的消息。

事实上，苹果公司早已退出伊朗市场，不在伊朗销售苹果设备。不过，在这之前，伊朗用户依然可以从其他国家或地区购买苹果产品，然后将App Store设置到其他国家或地区就可以成功使用。

现在看来，苹果公司已经封锁了这个漏洞，将App Store的服务连同开发者部分全部抹除，只要是伊朗境内的IP地址都无法访问App Store。

这件事可以追溯到去年美国对伊朗的制裁。去年，苹果开始从App Store中删除伊朗开发者的应用程序，其中包括乘车服务和送餐服务类应用。“根据美国的制裁条例，苹果App Store不能托管、分发或与某些美国禁运国家的应用程序开发商做生意，”苹果公司当时在给开发人员的消息中这样表示。

目前，苹果公司没有对这一变化发出声明，也没有做任何评论。（九渊）