红米note 5正式发布：千元价格体验AI双摄

新浪手机讯 3月16日上午消息，今日小米举办发布会正式推出红米系列红米Note 5手机，售价1099元起并将于3月20日在小米商城、京东商城等线上发布，小米之家线下发售。

红米Note 5发布会现场

发布会开始小米林斌回顾去年小米手机的销售额。据IDC数据第四季度调查，小米在全球市场增长96.9%，中国市场增长57.6%。而和其他品牌不同程度负增长的情况相比，小米的成绩尤为突出。

小米宣布手机重回市场第四

在全球、中国手机市场寒冬的情况下，小米出现逆势增长，林斌归功于“质量”。在雷军带领下，去年产品在“质量”下了很大功夫。从系统到产品提升用户质量。与此同时，去年小米手机售后维修率下降35%。

其实红米Note 5就是之前已经在海外市场率先发布的红米Note 5 Pro，并在MWC（全球移动通大会）展出，期间小米副总裁王翔多次发微博表示，红米Note 5 Pro受到海外媒体、用户的一致好评，甚至有些观众甚至想要现场购买。

红米Note 5在配置上被雷军称为“水桶机”，换句话说整体性能比较均衡，采用骁龙636处理器+3GB/4GB/6GB运存内存+64GB存储空间；屏幕方面使用5.99英寸18：9比例1080p全面屏。

红米Note 5整体外观还是延续了红米一贯三段式金属机身，背部摄像头使用类似iPhoneX的竖排双摄以及后置指纹。

红米Note 5除了使用全面屏、首发636处理器之外，在拍摄上也下了很多功夫。

红米Note 5配置、功能信息

这次拍照上“AI”成了关键词。红米Note 5在人像模式下增加AI算法，支持AI双摄、AI人脸解锁、AI智能美颜、AI人像模式、柔光自拍、智能背景虚化。

而后置摄像头采用500万像素+1200万像素，还特别支持Dual PD全像素双核对焦，发布会上也和iPhoneX进行了对比。此外，1.4微米像素的超大感光面积和三星Galaxy S9相同。

红米Note 5与iPhone X对焦速度对比

最后价格上，红米Note 5保持了红米系列的高性价比路线，红米Note 5 3GB+32GB版本售价为1099元，4GB+64GB版本售价1399元，6GB+64GB版本售价1699元，3月20日上午10点全渠道现货售卖。

红米Note 5手机信息

新浪点评：

近两年小米在手机定位越来越清晰，小米MIX系列代表着不断探索黑科技，而红米系列也在千元区间内不断提升自己的性价比。

在逐鹿群雄的手机市场，小米已经找到了突破自己的方式，从单一线上到线上线下双发，从堆硬件再到技术不断创新，小米精准定位目标人群找到突破点。（瑞豪）