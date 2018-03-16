单摄一样吊打双摄 谷歌开源Pixel 2人像模式

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双摄手机目前在手机市场上大行其道，几乎成了旗舰手机的标配。按照常识来看，双摄手机对于单摄手机存在着不少优势，毕竟两只眼晴比闭着一只眼睛看东西更加广阔清晰。

秋明老斯基有言：“没有什么是一颗摄像头解决不了的，如果有，那就两颗！”目前来看双摄的优势有：一是采用“彩色+黑白”方案能够有效提高弱光下的成像水平和画面纯净度、层次感，彩色摄像头负责记录画面色彩，黑白摄像头负责识别光线强弱和捕捉细节，通过算法可以对成像做出亮度补偿等。这一派的代表是华为，目前Mate 10系列的双摄成像效果备受好评；二是双摄通过“广角+长焦”方案，可以有效实现光学变焦功能，能够把较远方的景色拉近来拍摄，而不牺牲画质，这一派的代表是iPhone；三是双摄可以拍出类似于单反的背景虚化效果，其中一颗摄像头在拍摄的时候记录画面主体以及背景的不同距离，然后通过算法把主体变得更加清晰而背景更加模糊。这是双摄比较常见的玩法了，用来拍摄人像体验不错。

但是也有一些厂商对双摄不以为然，像是谷歌、HTC以及SONY，在他们眼里，“如果一颗摄像头能解决得了的，那还要两颗干嘛？”去年谷歌的Pixel系列凭借着一颗单摄就好好地教了其他搭载双摄的手机厂商如何做人。当然了，谷歌在这颗摄像头上使用了大杀器：AI人工智能。通过机器学习，使用单颗摄像头就可以实现出色的人像模式。

目前谷歌再一次展现他的长远目光以及胸怀，将这个AI工具进行了开源，据悉，该工具是实现Pixel人像模式的重要软件。谷歌开源了一大批DeepLab-v3 +代码，这是一个使用卷积神经网络或CNN构建的图像分割工具，擅长使用机器学习分析视觉数据，即可以分析照片中的各种对象，并把它们分离开来，例如人像模式时背景和人物主体更好地分离。

随着这几年人工智能的大热，手机厂商们这两年也在积极布局。将人工智能应用到照片拍摄中是目前阶段比较重大的课题，相信不少手机厂商或者应用程序开发人员能够从谷歌的这次开源中得到启示。