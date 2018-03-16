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vivo X21配置全曝光 19:9全面屏6GB运存

vivo X21配置全曝光 19:9全面屏6GB运存
2018年03月16日 08:00 手机中国
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　　3月19日，vivo X21即将在乌镇正式发布。如今距离产品发布的日子越来越近，这款手机的各项具体配置也逐渐浮出水面。近日安兔兔平台公布了vivo X21的详细配置与跑分情况，一起来看看这款新手机是不是你的菜。

vivo X21发布会将在3月19日召开vivo X21发布会将在3月19日召开

　　根据安兔兔公布的信息，vivo X21采用了骁龙660处理器，辅以6GB运存和128GB的存储，配置还是可圈可点的。不过vivo X21最大的亮点并不是CPU，而是这款手机的屏幕。能够看出vivo X21采用了一块19：9的屏幕，分辨率为2280×1080，不知道目前常用的软件是否已经适配该比例的屏幕。

vivo X21详细信息vivo X21详细信息

　　另外，vivo X21的安兔兔跑分为143707分，与其他搭载高通骁龙660移动平台的手机基本相同，所以这款手机的性能还是有保障的。

　　目前vivo X21的外观以及配置已经被曝光得差不多了，所以最大的疑问就是这款产品的售价究竟是多少。下周一vivo X21就会与我们见面，相信发布会当天，vivo一定会为大家带来不一样的惊喜，让我们一起期待吧。

vivo配置跑分
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