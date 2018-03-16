iPhone解锁神器现身：可以随身携带 一次破解俩手机

GrayKey是个4英寸见方盒子，可以接两个iPhone

新浪数码讯 3月16日上午消息，国外安全公司MalwareBytes分享了一个名为“GrayKey（灰钥匙）”的设备，该产品是为执法人员设计的，用于给iPhone破解解锁。

苹果与FBI那场争执让人们注意到了iPhone解锁问题，这关盒子正是为这类事准备的，它的制造方是Grayshift，一家初创企业，据说是由美国情报机构承包商和前苹果公司安全工程师组成的。GrayKey可以同时解锁两个iPhone，连接之后2分钟装入一个专有软件，用于猜测iPhone的密码。之后就是破解过程，如果是4位简单密码，一般几小时就可以，但如果是六位数密码，则需要几天才可能。

破解后，密码会显示在这

一旦GrayKey破解完毕，密码就会显示在iPhone的屏幕上。再次连接GrayKey ，就可以下载iPhone上所有数据，包括未加密的钥匙串内容，然后用计算机访问用户数据（钥匙串是用户存储的用户名+密码组合）。

根据已有的资料，GrayKey可以破解运行iOS 11.2.5等新版系统的iPhone，甚至也有可能用于iOS 11.2.6，除非苹果在最新的操作系统中把漏洞堵上。

Grayshift售卖给执法机关使用，必须联网并定位使用的版本售价一万五千美元，仅能使用300次；离线版本售价三万美元，不限位置和使用次数。它的工作原理目前还不为人所知，估计是找到了一种尚未公布的系统漏洞，把iPhone越狱，

理论上，GrayKey只应当作为一种特殊设备给执法机关使用，但外界担心的是这过程出问题，万一它在黑市上出现，就让犯罪者有能力解锁并转卖偷来的手机，同时能获取这些手机所存储的数据。

苹果公司一直在努力修复漏洞，阻止像GrayKey这样的硬件设备或软件解锁方式，这事就像病毒攻防战，总是你来我往，没有一方会获得永久性胜利。

这样的产品并不是第一次出现，此前就有名叫ipbox的盒子，它可以破解iOS 8.2之前的手机，但这设备已经脱离了执法部门的控制，目前在亚马逊上都有卖。

（晓光）