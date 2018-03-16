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纪念碑谷首席设计师制作的《佛罗伦萨》已登陆安卓

纪念碑谷首席设计师制作的《佛罗伦萨》已登陆安卓
2018年03月16日 07:57 快科技
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　　《佛罗伦萨》在上个月一登陆iOS，就广受欢迎，几乎立即登上App Store榜单，目前这款游戏刚刚正式登陆安卓平台，上架Google Play。

　　它是一款由纪念碑谷游戏工作室全新制作的一款唯美治愈系恋爱游戏，玩家将在游戏中完整体会到一段你侬我侬的感情的变化，这不仅仅是一款游戏也是一段唯美的爱情故事。

　　从审美角度而言，《佛罗伦萨》的艺术风格类似于漫画或图形小说，伴随着精心搭配的配乐，引人入胜。

　　《佛罗伦萨》的玩法非常简单，就是讲述了一个女孩的成长故事，设计亲情，爱情，工作，生活等。

　　游戏有一系列的章节，玩家要根据游戏里的操作提示，点击按钮或滑动触屏进行剧情推进，过程之中会夹杂着一些难度不高的小谜题需要解开，并且随着谜题的解开，游戏的剧情也会进一步发展。

　　如果不是太熟的话，过完所有的章节可能需要花费不到一个小时的时间。《佛罗伦萨》的售价为2.99美元（约合人民币19元），并且不存在应用内购买。

　　这个价格来说性价比已经很不错了，至少它能给你带来半小时以上的娱乐时光，但是这款游戏存在大量叙述的铺垫情节，所以可能不太适合玩第二遍。

　　App Store上《佛罗伦萨》自iOS发布以来的普遍好评，荣获4.6颗星，单身狗不妨一试！

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