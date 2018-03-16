今年6月份的苹果WWDC 到底会不会有硬件产品发布？

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前两天，苹果正式宣布将会在6月4日--6月8日正式召开2018年度WWDC全球开发者大会，届时苹果也将正式更新四大操作系统。但是除了更新软件系统之外，也有传闻称苹果还将发布几款硬件产品，其中包含iPhone SE2、iPad平板电脑以及新的MacBook电脑。但分析来看，似乎结果并不会如很多人所愿的。

iPhone SE2

先来说说最多人关注的iPhone SE2，我虽然不否认iPhone SE在推出之后受到了很多人的欢迎，因为其完全还原了iPhone 5S优秀的手感以及屏幕尺寸，在那个人们还“怀念”小屏手机的时代抓住了一大帮“怀旧”用户。但是回想一下iPhone SE的发布时间是2015年与iPhone 6s同期发布，那个时候iPhone 5s还在健康的服役状态，且人们还没有对大屏手机很好的适应，而只不过是硬件相对落后一些而已，无论是手感还是造型都更符合人们的需求。

但是这么多年过去了，人们都已经开始在选择手机的时候倾向于大屏幕的Plus版本了，所以小屏幕已经不符合这个时代的发展需求了。而不论iPhone SE2的配置会有多么强悍，我相信上市之后即便有人购买，也绝对不会很多的。作为绝对不做亏本买卖的苹果，是不会为了一小部分用户贸然推出新产品的。

所以iPhone SE2在WWDC上出现的可能性，无限接近于0。

New MacBook

我个人认为这一传闻还是可信度非常高的，因为从本次WWDC 2018的宣传海报来看，几乎都是macOS系统的模块语言。比如窗口页面的三个圆圈功能按钮、蝴蝶键盘设计的造型以及电脑键盘上的那些标点符号，似乎都预示着除了macOS的例常更新之外，硬件也将得到新的升级，毕竟之前苹果在WWDC上发布Mac系列产品可是有过先例的啊。

而新的MacBook电脑我觉得最大的升级点很有可能就是在于硬件部分的提升，比如CPU核心以及一些关键性的硬件部分。而键盘方面，苹果前段时间刚刚申请下来一个新专利，此专利的最大特点就是抵抗面包屑一类的碎渣进入键盘之内，造成按键手感的变化。

专利描述了两种不同的方式，一种键盘可以防止灰尘进入，或者是通过密封间隙，或者在每一个按键上都有一层膜，这样就可以在每一个按键被挤压的时候吹出空气，从而排出多余的碎片。而申请时间是在iPhone 7系列发布的2016年，所以这一技术也极有可能成为新MacBook电脑的亮点之一。

全面屏iPad

iPad其实已经许久没有正式的出现在发布会场合了，iPad mini4还是3年前的产品，新的iPad Air也是两年前的A9芯片，而最新的iPad Pro系列虽然是A9X，但是也已经有一年多的时间了。虽然按照硬件升级的道理来说，iPad系列应该迎来一波全面更新了，但是这次WWDC大家关注的iPad升级似乎并不在硬件升级这部分。

由于在去年的时候苹果发布了刘海屏的iPhone X手机，所以作为同样具有一定便携性、需要屏幕视觉效果的iPad，自然也是被用户给予了厚望。但是从实际的生产角度来看，刘海屏的iPad生产难度对于三星来说也是一个巨大的挑战。

另一方面，刘海屏的iPad实用性并不会比之前提升太多，只不过会有一定程度的视觉体验提升。如果把iPhone X的操作逻辑沿用到iPad上的话，那对于用户体验来说绝对是一个巨大的挑战。作为一个用户体验至上的公司，我相信苹果还是有基本的底线存在的。

AirPods

虽然说上边说到的几个产品是“可能”出现在WWDC之上的话，那AirPods的出现概率绝对是接近100%的。大家还记得在2017年的秋季发布会上苹果展示的无线充电枕么，上边可是明晃晃的展示了AirPods的无线充电功能，但反观现在的AirPods功能，却并不支持这一功能，所以新的AirPods出现的最好时机，就是在WWDC上。

新的AirPods耳机我个人认为在形态上还是会延续现在的造型设计，但是功能性会有一定的提升，比如耳机主体支持防水功能或者定位查找，这两个也是目前用户急切需求的功能且实现起来并不是很困难，苹果应该会如我们所愿的。另外就是支持无线充电的充电盒，在原有的充电盒上加入无线充电线圈以实现无线充电功能，来满足之前充电枕所达到的效果，或者说来满足之前苹果吹过的牛X。

所以总结来说，本次WWDC一定会出现的就是iOS、macOS、watchOS以及tvOS的四大OS系统更新，而硬件方面则是接近100%的AirPods更新、接近70%概率的MacBook更新以及50%概率的iPad更新和

低于10%概率更新的iPhone SE2。

其实最让人关注的还是iOS 12，毕竟iOS 11已经被誉为史上bug最多的iOS系统了，而苹果之前也许那不为了保证iOS 12的稳定运行，将会有一部分功能延期推送，如此一来还是让人好奇有哪些功能可以再一开始就能使用，而又会有哪些功能被延后推送。