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小米7新特性意外泄露 无线充电将成标配

小米7新特性意外泄露 无线充电将成标配
2018年03月16日 07:49 新浪手机
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　　本文来自IT168

　　赶着骁龙845的首发热潮，小米将在本月27日率先发布小米MIX 2S，而期待中的小米7似乎将要在第二季度才能与我们见面，近期陆续流出了小米7的多方面信息。令人颇为意外的是，一份汽车说明书却意外曝光了小米7的全新特性。

　　日前网上曝光了一份蔚来ES8的说明文档，其中明确列出了多款支持无线充电的手机设备，除了已经被官方证实的小米MIX 2S，小米7居然也赫然在列。很明显，小米7将支持无线充电功能，并且将是Qi标准，功率将是7.5W，与苹果iPhone X保持一致。

　　要知道，蔚来汽车的投资人也有小米手机的创始人雷军，考虑到这样深层次的关系，此次曝光的信息应该具有一定的可信度。

　　稍早时间，小米7的MIUI固件也已经在XDA论坛泄露，其中的代码指出小米7将搭载骁龙845移动平台，电池容量为3400mAh，采用OLED屏幕。而频繁出现的“Notch（凹槽）”代码意味着小米7将采用刘海屏的设计，并将在凹槽部分涉及容纳一枚红外传感器，有望率先运用3D结构光人脸识别技术。

　　考虑到小米MIX 2S将在3月27日发布，而为了留下足够的市场空间，普遍预测小米7将在2个月之后发布，也就是5月至6月时间。

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