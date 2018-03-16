Android9.0来了 6个重大更新你得知道

三月份是手机密集发布的日子，从MWC之后，国内外不少厂商都推出了自家的新品。如果说去年的浪潮是全面屏设计的话，今年的趋势恐怕就是刘海屏了。不管喜不喜欢，我们都要承认刘海屏是提高屏占比的一大利器。

可是问题来了，iPhoneX用了刘海屏是因为iOS封闭的系统可以让它安心的对这块异形屏幕做适配，对于Android手机来说，就只能辛苦厂商自己想办法了。不过随着今年使用异形屏幕的安卓手机越来越多，谷歌也为我们带来了适配异形屏幕的Android 9.0。

虽然现在更新的只是Android P的DP版本（开发者预览版），官方也只给部分“亲儿子”做了适配，但是作为了解Android设备的最佳前瞻看台，未来的Android设备将支持什么功能？拥有什么特性？让我们一起来看一下。

1。全面屏的全面支持

开发者版本：就像我在前面说的，Android P加入了对刘海屏的支持，谷歌称之为凹口屏幕（display with a cutout）。借助最新的提供的DisplayCutout类，开发者可以找到非功能区域的位置和形状，而非功能区域是不应显示功能的；使用getDisplayCutout（）就可以获取这个区域的详细信息。

三种凹口屏幕适配

人话版本：在Android P以后，我们不用在面对手机适配全面屏的窘境，虽然我们费尽心力多拿到了一块显示面积却几乎没有应用支持？这种情况在未来将不复存在。就像现在基本所有应用都会开发16：9和18：9两种适配一样，未来的应用也会同时适配刘海屏，甚至还不止一种：根据目前显示的消息，谷歌起码为三种不同的刘海屏做了适配。

目前网上流传的各种异形全面屏手机谍照

关我啥事：简单地讲，这意味着未来刘海屏手机很有可能成为主流趋势，在前摄像头没有比较好的隐藏方案出现之前，这可能是提高屏占比的好方法，而Android P对此的支持无疑可以视为对其的背书，华硕 Zenfone5、vivo X21、OPPO R15……软件厂商+硬件厂商两厢合力，今年恐怕真的会是“刘海屏”年。

2。通知栏的多种通知

开发者版本：从牛轧糖开始，你就可以增加一个action以对消息或从通知直接进入文字的行为作出反应。而在Android P版本中，你还可以在消息中展示图像；新的Notification.Person类可以识别对话中的任务，包括他们的头像和URI；当用户关闭消息通知时，你的app可以获取由系统发出的EXTRAREMOTEINPUT_DRAFT。你可以使用这个extra值来在app中进行预填充……

通知栏也可以聊天了

人话版本：原来功能已经非常丰富的通知栏现在变得更强大了。你可以在通知栏跟人聊天，而且是跟App中的聊天体验相差无几的那种，你甚至能够直接在通知栏里直接看到朋友给你发的图片了；另一方面，类似预填充和快捷标签（标记为已读、删除、回复等）的功能也让应用与系统之间联系的更加紧密。

还可以对聊天中的图片进行预览

关我啥事：简单地说，体验更好了。虽然对于国产用户而言，不少高度订制的手机品牌已经大致有了类似的功能，但是集成在系统层级一定会提升相关功能的体验和流畅度。不过增强通知页的功能这一举措与iOS的逻辑是相背离的，某些“果粉”企业会怎么做还不得而知。

3。多摄像头的更多画面

开发者版本：现在你可以即时获取到两个或者更多的相机数据流。但是请注意，这不是简单的双摄，在既有前置又有后置相机的手机上，你可以创建一些有趣的功能；相机的其他更新包括可以减少初始化延迟的新Session参数和Surface共享，从而让camera client可以处理多种用例而不再需要停止和启动相机流……

据爆料这次P20将会采用后置三摄

人话版本：对于多个相机数据的同时调用（同时包括前后置的所有摄像头都可以），意味着开发者们可以做的玩法更多了，这也意味着，我们能够玩到的玩法也更多了。重点在于这句话不仅限于相机这个应用，而是所有能用到相机的应用都有了相应的功能增强；也就是说，你的第三方应用也可以拍出类似原生相机级别的照片了，喜欢拍照的同学肯定知道这句话的意义有多重要。

Google Pixel2XL是目前单摄评分最高的手机

关我啥事：其实类似的功能一样有“魔改系统”做过了，前后置同时拍照的“全家福”就是此例；还是跟前面提的一样，系统级的集成肯定要比各自作战的双摄开发要表现出色一些。尤其是有Pixel2XL“最强单摄”的背景之下，我们就能明白谷歌在算法层面上有多强了。因此，这次安卓原生支持双摄很可能意味着我们市面上的双摄相机都会迎来一次性能提升，只要他支持Android P。

4.GPS定位之外的WiFi定位

开发者版本：Android P增加了平台级支持IEEE 802.11 mc Wi-Fi协议（即Wi-Fi Round-Trip-Time，RTT）， 从而让开发者可在App中使用室内定位。使用有硬件支持的Android P设备上，你的应用可以使用最新的RTT API以测量附近具有RTT功能的Wi-Fi AP。当然，前提是你的设备必须有定位功能而且你的App已经获取了ACCESS_COARSE_LOCATION及其以上的权限。

基于Wi-Fi RTT技术的高精度定位

人话版本：在过去我们的手机虽然有GPS、北斗这些定位系统，但是民用卫星定位的精度必然不会太高。而Wi-Fi RTT技术的加入可以让你的设备提供精度非常高的定位功能，大约在1-2m。当然，前提是你周围有支持这一技术的路由器作为支持。

关我啥事：基于如此高的精度，我们可以得到更好的体验。比如现在不少地图有的建筑内定位功能，在新技术的支持下无疑能够提供更准确的定位服务，未来跟朋友约饭要简单多了！另一方面，细粒度高的定位服务也能为物联网做支持，“打开点灯”，“这里的产品有什么优惠么？”类似这种模糊的指令在精准定位下也可以由AI理解。

5。网络还有神经网络

开发者版本：在Android P上，任务可以声明它们估算的数据大小，信号预读取并且指定详细的网络需求--任务载体则可以报告网络是否拥挤或是否不计量。JobScheduler便可按照网络状态管理任务。另一方面，神经网络API在Android 8.1引入，目的是加速Android设备上的机器学习。Android P扩展并改进了这些API， 为9个操作增加了支持，分别是Pad， BatchToSpaceND， SpaceToBatchND， Transpose， Strided Slice， Mean， Div， Sub和Squeeze。

从Mate10系列开始，AI和神经网络的概念开始深入人心

人话版本：在Android P之后，设备将会对网络有更精细的调整：根据任务需求的数据大小和当前的网络环境。在收费网络里延迟一些网络要求，而在不计费的网络里可以通过消息预获取来得到更好的用户体验。神经网络API的更多操作则是让设备变得更智能、更聪明。

关我啥事：简单的来讲，你会有更棒的网络体验，依靠于更智能的网络调度机制，你会觉得网速更快而且流量更节省了。还有神经网络，其实从去年开始，我们就能发现几乎所有的手机厂商在发布会上都会谈起AI，而谷歌自然也不例外。人工智能的概念已经切实的来到了我们的身边。2018年的手机无疑会更智能，像人的那种智能。

6.Material Design迎来2.0时代

最后来说一点轻松的，这些变化我们终于不用“开发者”和“人话”这种方法来描述特性了。首先是从Android L开始延续的Material Design终于又一次迎来了较大程度的变革。

Android 9.0里面加入了大量的圆角设计

首先是色彩，Android P一改8.0版本中朴素的黑白灰配色，不仅为快速设置面板加上了蓝色的背景托盘，系统设置界面的一级菜单也都有了色彩各异的圆形背景。然后是外观设计，这次系统中采用了大量的圆角设计，比如前文中说到的快速设置面板，还有锁屏通知也同样如此。

如果说视觉上的风格更新可能还会有褒贬争议，那么下面我们要谈到的几个易用性细节改进就是实打实的好事了。比如截屏编辑功能、截图按键、锁定模式、文字编辑优化和勿扰模式的简化等等，这些细节我在这里就不分别解释了，等正式版的Android来临之后我们会带来更全面的分享。

截图编辑，虽然国内厂商基本都已经自己添加了这一功能

写在最后

虽然在国内我们很难领略到原汁原味的Android系统是什么样的，但是毕竟所有的定制ROM也都是基于Android原生定制而成的，通过原生Android的动向，我们也能窥探出今年手机业界的不少趋势来。

历代Android代表的甜点

最后说个好玩的，我们都知道Android每一代都会有一个甜食作为系统代号，最近的有5.0的棒棒糖、6.0的棉花糖、7.0的牛轧糖和8.0的奥利奥，那么你觉得Android P的P又会是什么呢？选择在三月份发布的它会不会是派（Pie），欢迎在评论区跟我讨论一下你的观点。（本文技术内容翻译部分参考AndroidGeek，再次表示感谢）