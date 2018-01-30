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国内智能音箱不温不火 国外用户却要考虑广告问题了

国内智能音箱不温不火 国外用户却要考虑广告问题了
2018年01月30日 14:54 新浪数码
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　　新浪数码讯 1月30日下午消息，就在我们考虑是否真的需要一款智能音箱的时候，国外用户或许已经开始考虑智能音箱有广告怎么办的问题了。这个问题源于索尼强烈要求亚马逊在Echo智能音箱中增加口播广告的功能。

亚马逊Echo智能音箱亚马逊Echo智能音箱

　　据外媒报道，索尼想在《危险边缘》（Jeopardy）游戏中增加广告功能，并希望得到亚马逊的支持。因为《危险边缘》这款游戏可以通过Echo智能音箱内置的Alexa智能助手与用户交互。

　　索尼期盼能从游戏中获得更多收入，并且是以一种简单粗暴的方式。索尼认为目前他们很难从《危险边缘》游戏中获得收入，所以他们想通过亚马逊改善这种情况。

　　不过，索尼的请求遭到了亚马逊的拒绝。亚马逊认为如果在Alexa应用上做广告，哪怕是将广告植入所谓的游戏“技能”中（就是我们经常在手游中遇到的“看广告得虚拟币”功能），也会引起用户的反感，减少他们在Echo智能音箱上玩《危险边缘》的次数。

一些游戏内置广告片，观看则可以获得额外奖励一些游戏内置广告片，观看则可以获得额外奖励

　　事实上，开发者要想利用Alexa应用赚钱只有两种办法。第一种是有人购买产品，这种方式很直接。比如，Alexa可以帮助用户订购披萨，但只限必胜客或达美乐的披萨，于是披萨就成为这两家在Alexa平台的主要收入来源。

　　第二种方式则是创建附加的订阅功能。举例来说，《危险边缘》游戏允许用户每月支付2美元来获得更多的提问（这个游戏是一个问答游戏，每个月用户能获得问题的次数有限）。虽然外媒不认为有用户会把2美元换在这上面，但是至少是有这个选项的。

　　说到这，我们大概能感受的索尼的挫败感。索尼和其他公司一样十分关注Alexa平台的影响力，他们都不想被Alexa平台甩开，但是在收入方面，确实没有太多的选择。

智能音箱与用户的交流方式集中体现在语音上智能音箱与用户的交流方式集中体现在语音上

　　另一方面，虽然亚马逊多次拒绝了索尼的请求，但这并不意味着这家线上零售巨头没有尝试建立广告业务。据外媒CNBC报道，亚马逊曾根据用户的购买习惯帮助企业定位用户。

　　与此同时，亚马逊也在研究Alexa在所谓“技能”和赞助方面的广告功能。比如，一些用户想清理汽车漏油，他可能就会被引导到特定的品牌。不过，亚马逊一位发言人在接受采访时表示，亚马逊目前没有为Alexa添加广告的计划。

　　这样一来，亚马逊的压力似乎也越来越大。如果某一天亚马逊突然为Alexa平台应用添加了广告，那也不足为奇。

国外有名的智能音箱产品国外有名的智能音箱产品

　　与国外智能音箱火爆的情况不同，国内智能音箱市场还处于沉睡状态。智能音箱厂商们使出浑身解数，产品依然火不起来。而那些在智能音箱领域的科技巨头，他们旗下的智能音箱产品均未在中国发售，其中包括苹果公司的HomePod、亚马逊的Echo以及谷歌Google Home。

　　这些重量级产品的背后都有自家的语音助手作支撑。虽然国内也出现一批注重语音、识别、自然语言处理的厂商，但似乎还是没有点燃智能音箱市场的激情。生态匮乏、服务不完善等问题依然存在，于是，“没什么卵用”就成为目前智能音箱留给国内用户最深刻的印象。（苏航）

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