国内智能音箱不温不火 国外用户却要考虑广告问题了

新浪数码讯 1月30日下午消息，就在我们考虑是否真的需要一款智能音箱的时候，国外用户或许已经开始考虑智能音箱有广告怎么办的问题了。这个问题源于索尼强烈要求亚马逊在Echo智能音箱中增加口播广告的功能。

亚马逊Echo智能音箱

据外媒报道，索尼想在《危险边缘》（Jeopardy）游戏中增加广告功能，并希望得到亚马逊的支持。因为《危险边缘》这款游戏可以通过Echo智能音箱内置的Alexa智能助手与用户交互。

索尼期盼能从游戏中获得更多收入，并且是以一种简单粗暴的方式。索尼认为目前他们很难从《危险边缘》游戏中获得收入，所以他们想通过亚马逊改善这种情况。

不过，索尼的请求遭到了亚马逊的拒绝。亚马逊认为如果在Alexa应用上做广告，哪怕是将广告植入所谓的游戏“技能”中（就是我们经常在手游中遇到的“看广告得虚拟币”功能），也会引起用户的反感，减少他们在Echo智能音箱上玩《危险边缘》的次数。

一些游戏内置广告片，观看则可以获得额外奖励

事实上，开发者要想利用Alexa应用赚钱只有两种办法。第一种是有人购买产品，这种方式很直接。比如，Alexa可以帮助用户订购披萨，但只限必胜客或达美乐的披萨，于是披萨就成为这两家在Alexa平台的主要收入来源。

第二种方式则是创建附加的订阅功能。举例来说，《危险边缘》游戏允许用户每月支付2美元来获得更多的提问（这个游戏是一个问答游戏，每个月用户能获得问题的次数有限）。虽然外媒不认为有用户会把2美元换在这上面，但是至少是有这个选项的。

说到这，我们大概能感受的索尼的挫败感。索尼和其他公司一样十分关注Alexa平台的影响力，他们都不想被Alexa平台甩开，但是在收入方面，确实没有太多的选择。

智能音箱与用户的交流方式集中体现在语音上

另一方面，虽然亚马逊多次拒绝了索尼的请求，但这并不意味着这家线上零售巨头没有尝试建立广告业务。据外媒CNBC报道，亚马逊曾根据用户的购买习惯帮助企业定位用户。

与此同时，亚马逊也在研究Alexa在所谓“技能”和赞助方面的广告功能。比如，一些用户想清理汽车漏油，他可能就会被引导到特定的品牌。不过，亚马逊一位发言人在接受采访时表示，亚马逊目前没有为Alexa添加广告的计划。

这样一来，亚马逊的压力似乎也越来越大。如果某一天亚马逊突然为Alexa平台应用添加了广告，那也不足为奇。

国外有名的智能音箱产品

与国外智能音箱火爆的情况不同，国内智能音箱市场还处于沉睡状态。智能音箱厂商们使出浑身解数，产品依然火不起来。而那些在智能音箱领域的科技巨头，他们旗下的智能音箱产品均未在中国发售，其中包括苹果公司的HomePod、亚马逊的Echo以及谷歌Google Home。

这些重量级产品的背后都有自家的语音助手作支撑。虽然国内也出现一批注重语音、识别、自然语言处理的厂商，但似乎还是没有点燃智能音箱市场的激情。生态匮乏、服务不完善等问题依然存在，于是，“没什么卵用”就成为目前智能音箱留给国内用户最深刻的印象。（苏航）