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挑战手机抗冻极限 华为Mate 10 Pro竟然征服了南极

挑战手机抗冻极限 华为Mate 10 Pro竟然征服了南极
2018年01月29日 15:59 新浪手机
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　　按照我国节气来说现在正处在数九寒天中最冷的一段日子里，随便翻阅天气预报，全国各地大多数地区都在飘散着漫天的雪花，零下好几度的光景也成为了很多地区人与手机之间无法躲避的问题。尤其是北方用户，若是出门用手机别说自己手都懂得生疼，手机也基本上处于不禁冻的状态，只需要一会时间说不定就直接黑屏开不开了。

　　而就在这寒冬腊月的日子里，一群“不安分”的热血青年，不畏严寒困阻带着一部手机，经过亢长的飞行踏上了地球最南端的大陆——南极，准备搞一番事情。作为这个星球做寒冷干燥的陆地，冷的程度已经无法用一般词汇来描述，如何能够活下去不仅对于人来说十分重要，而电子产品除非经过特殊处理，否则存活下来基本没可能。

　　即便如此，汽车栏目主持人陈震一行人依旧不为所动，带着Mate 10 Pro踏上了征程，不仅记录了沿途的曼妙风景，还对Mate 10 Pro进行了“十分残酷”的锤炼。

　　在极度寒冷的南极室外，陈震一行对华为Mate 10 Pro进行了一次极地冰冻实验：将Mate 10 Pro在南极极寒环境中放进水里冻成冰坨。让人出乎意料的是，在被冻成冰坨长达半小时的过程中，Mate 10 Pro依旧持续亮屏且计时器运行流畅，一直没有被冻关机。

　　在化开冰之后，Mate 10 Pro一切正常，依然能正常使用，完全没有因为冰冻留下任何“后遗症”。

　　而从Mate 10系列拍出的南极沿途景色来看，即使在极寒环境下，相机功能也依旧拥有良好的工作响应。“触手可及”的蓝天白云、脚下千万年堆积的皑皑白雪，也因为Mate 10系列的存在变得更加壮丽、优美怡人，这番成像能力也让随性摄影师可以踏实的放下笨重的单反，用Mate 10系列记录眼前的一切。

　　Mate 10系列延续了上一代倍受欢迎的徕卡双镜头，同时升级至2000万像素的黑白镜头，还拥有其他手机无法匹敌的黑白影像能力，这枚黑白镜头可以捕捉到其他手机无法捕捉到的丰富细节，让静物描边可以更细致，黑白灰过度更自然，将属于徕卡的经典黑白影像全美还原呈现。

　　其实在挑战南极之前，在我国北方的哈尔滨、查干湖等寒冷之地，已经有人率先做过了Mate 10 Pro在极寒环境下的耐寒测试，当然无论是在寒冷的哈尔滨室外，还是将手机埋藏在零下25度的查干湖冰层中，经过一番锤炼的Mate 10 Pro依旧可以毫无压力完美使用。

　　想知道Mate 10系列为何能如此抗冻吗？根据华为官方显示，虽然Mate 10系列标注的产品工作温度是0-35℃，但实际适应环境温度要远超这一范畴。要知道，在正常温度下，电池里的锂离子会保持良好的活性，电解质通过化学反应的变化在正负极出现电势差，从而产生电流。温度降至0℃以下之后，正负电极的离子扩散性变差，放电能力变弱，看上去电池就好像没电了，手机也就自动关机了。

　　而对于Mate 10系列来说不论是寒冷的东北三省还是地球最南端的南极大陆，都完美的完成了在极寒环境下的极限测试，而这种成功绝非偶然，是因为华为本身内部结构对电池保护到位的体现。结合多年积累的抗冻设计经验，配备4000mAh的高密度大容量电池，还有来自麒麟970的AI智慧节电技术的支持，对电池、电路及软件设计等进行系统优化，才让Mate 10系列更经得住寒冬的考验。

攀登珠峰的探险者使用Mate 9合影攀登珠峰的探险者使用Mate 9合影
Mate 9 Pro拍摄的北极风光Mate 9 Pro拍摄的北极风光
Mate 9 Pro拍摄的北极熊Mate 9 Pro拍摄的北极熊

　　作为华为主打的旗舰产品，近两年Mate系列不仅足迹遍布全球，更是完成了大多数人无法完成的地球“三极”挑战。从北极到珠峰，再到今天的南极，Mate系列优质的品质和可靠的性能，给用户留下深刻的印象的同时，更加让人好奇是在Mate系列背后是有那些高新科技技术，能使其达展现出如此出众的表现，呈现出作为一款优秀手机具备的高品质素质。

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