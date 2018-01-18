米家车载逆变器发布：售价199元

新浪数码讯 1月18日下午消息，小米生态链就发布了一款可以解决在车上给手机、笔记本、相机，甚至无人机、平衡车等产品充电的设备——米家车载逆变器。该产品拥有双USB充电口、一个国标组合插孔，输出功率为100W，售价199元，将于1月19日上午10点在小米商城、有品、天猫、苏宁及小米之家开售。

车载逆变器是将汽车12V接口变为220V接口的产品，便于在车上使用家用电器。

这款产品沿袭了小米一贯白色风格，采用水杯造型，插孔采取隐藏设计，使外形更加精致、仅一听易拉罐大小，可以安放在汽车杯托中，稳定性强，还有效节省了车内空间。结构上，这款逆变器采用无风扇结构，没有噪音影响。产品设计方面，采用了磁吸式防尘盖，使用时可以轻松打开，不使用时也有防尘、防触电的效果。

这款逆变器输出功率为100W，带有1个国标插孔和2个USB接口，而且USB接口支持5V/2.1A充电，可以为手机或平板进行快速充电。开车在路上的时候，若是恰好碰到手机或笔记本电亮不足，可以利用这款米家车载逆变器，同时为笔记本和手机进行充电。

在户外旅行的时候，对讲机、无人机等装备也受到很多户外旅行者的青睐。对于短则三五天长则十天半月的户外旅行，如何给这些设备进行充电是一个大问题。有了米家车载逆变器，就可以在车内使用220V电源为相机、对讲机、无人机等设备充电，甚至还可以利用国标插孔接入一定功率范围内的用电器（如小功率加热电器等）。满足在户外能随时利用对讲机联系朋友，不用担心无人机拍摄壮阔的美景时没电。

米家车载逆变器由小米生态链企业青米科技负责研发和生产，青米科技之前主要负责小米插线板的研发、生产，而本次上架的米家车载逆变器，依然继承了青米科技的核心技术，具备过载保护、过流保护、温度保护、高压保护、低压保护、短路保护等六重安全保护。

这款产品将在1月19日上午10点在小米商城、有品、天猫、苏宁及小米之家购买。

另外还有另一款新品预告：去年小米生态链推出了九号平衡车Plus，如今九号平衡车Plus的载物筐也终于来了，这款载物筐将于19日10点开卖，30L大容量，最高负重15kg，还可以在车载以及手提间自由切换，更加实用。九号平衡车Plus载物筐售价99元，1月19日10点小米商城/有品/天猫/京东/苏宁开售，小米之家当日同步开售。