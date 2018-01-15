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水凝膜和钢化膜哪个好？拆穿手机贴膜圈的谎言和真相

水凝膜和钢化膜哪个好？拆穿手机贴膜圈的谎言和真相
2018年01月15日 08:00 快科技
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　　关于手机应不应该贴膜这件事，已经被机友们争论了很多年。纵使厂商不断提升手机玻璃的耐用程度，但依然无法阻止消费者为心爱的手机贴上手机膜的决心。

　　而一旦选择了贴膜，那肯定就得花费时间去挑选一张满意靠谱的手机膜。在全面屏和2.5D玻璃盛行的今天，买手机膜已经不是当年的“选高清还是磨砂”那么简单的问题了。

　　水凝膜？钢化膜？

　　就市面上的手机膜来说，无非就两个大类：一是以水凝膜为代表的塑料膜，二是由钢化膜为代表的一众玻璃膜。两种手机膜都有不同的称谓和变种，但实际还是塑料膜和玻璃膜的区别。

　　不过，水凝膜和过去的塑料膜又有些区别，这种手机膜更薄更软，延展性好，在曲面屏的手机上都能很好地贴合，而且对细小划痕有一定的自我修复能力。（不过也是有限度的）

　　水凝膜

　　水凝膜是塑料膜的一种，不过质地比传统塑料膜更软，贴合性能更好。以前部分产品粘贴时需要喷水，现在很多水凝膜不需要这个步骤，所以和水也没什么关系了，但本质也是水凝膜。

　　水凝膜相比钢化膜，最大的优势在于可以完美贴合手机屏幕，因此在曲面屏幕和2.5D屏幕诞生后，逐渐崭露头角，受到不少用户的欢迎。

　　不过，水凝膜毕竟是塑料膜，在硬度、透光度、耐刮耐磨性能上肯定无法和钢化膜相媲美。部分商家说水凝膜摔不碎是其对钢化膜的一大优点，这完全属于废话，塑料膜当然不碎。

　　另外，由于比较软，所以水凝膜粘贴难度也比较高，贴不好会有气泡，使用这种膜时需要更多的耐心。

　　钢化膜

　　钢化膜就是使用钢化玻璃制作的手机膜，主要分为全覆盖和非全覆盖两类。顾名思义，全覆盖是指能覆盖包括屏幕显示部分和边框的钢化膜，而非全覆盖钢化膜通常只能覆盖屏幕显示部分和上下部分边框。

　　钢化膜之所以会有全覆盖和非全覆盖之分，主要是因为目前大部分手机会以2.5D弧面去处理屏幕边缘过渡，而玻璃本身不易弯曲，无法紧密贴合弧面部分，因此厂商选择推出屏幕部分为玻璃材质，四周为塑料及其它材质的全覆盖钢化膜。现在也有部分全玻璃的全覆盖钢化膜。

　　钢化膜最大的优点是手感自然，而且硬度高，不容易出现划痕，保护能力好。而且玻璃本身透光性比塑料好，观感上会比塑料膜更接近没贴膜时的状态。

　　不过，无论是全覆盖还是非全覆盖，钢化膜最大的问题还是贴合不够紧密，精度稍差的钢化膜会出现白边问题，长时间使用会积灰，影响观感之余也削弱了保护作用。

　　另外，质量较差的钢化膜贴膜的边缘或屏幕中间如果没有紧贴屏幕，在某些角度下还会出现彩虹纹，观感会受到很大影响。

严重的白边，以及白边周围有彩虹纹严重的白边，以及白边周围有彩虹纹

　　至于应该选全覆盖还是非全覆盖，我认为主要是看谁顺眼的问题，全覆盖膜对屏幕的保护也是杯水车薪，防摔根本还是靠保护周全的手机壳。

　　9H硬度？大忽悠！

　　9H硬度是个很迷的宣传点，讲道理，是没有钢化膜达不到9H硬度标准的。 厂商口中的9H硬度其实指的是铅笔的硬度等级，而我们评价玻璃的硬度，一般会使用莫氏硬度（摩氏硬度）标准。

　　玻璃的莫氏硬度为6.5，比铜和钢都要高，所以一般钥匙和菜刀是没办法在手机屏幕上留下划痕的。不过，石英的莫氏硬度为7，我们日常也很容易接触到（细小的沙子），手机长时间裸奔产生的细划痕其实就是口袋和包里的细沙尘刮蹭的。

　　抗蓝光？大忽悠！

　　先不论抗蓝光钢化膜的效果如何，目前大部分手机都具备夜间模式（或者可以通过第三方App达到类似的功能），手机屏幕会调整色温减少蓝光，因此很多型号的手机其实无需额外的抗蓝光措施。

　　所以，与其加钱买带抗蓝光的手机膜，还不如降低手机亮度，减少使用手机的时间，或者启用夜间模式来得实际。

　　防窥膜？最好别买！

　　目前市面上有一些防窥膜产品，通过阻隔一定角度的光线，达到侧面看屏幕时变暗的防窥功能。不过，这类产品会令屏幕变得很暗，对手机续航和视力其实都有一定影响。

　　贴上防窥膜屏幕变暗（左）

　　屏幕亮度并非越暗越好，当光线太昏暗，我们需要更多的注意力和更近的距离去看清屏幕内容，其实对眼睛是更加不利的，所以合适的亮度非常重要。目前有商家会给防窥膜打上护眼标签，显然是无中生有。

　　疏油层？有必要！

　　疏油层也叫疏油涂层，是一种复合涂层材料，能够为屏幕增加疏油疏水的特性，可以起到一定的抗指纹效果，而且有疏油层的屏幕表面更好清理。

　　不过，贴膜后疏油层只能被手机膜盖住，所以也建议大家购买有疏油层的钢化膜。另外，判断手机屏幕或者钢化膜是否有疏油层，只需滴一滴水在玻璃上面，如果水滴凝聚成圆形液滴，就说明有疏油层。

　　手机膜还有很多小细节，比如没提到的玻璃原片，虽然都说康宁、AGC、肖特等进口产品的玻璃质量好，但也很难判断真伪。

　　有人说这些进口的精密玻璃耐折弯，甚至能对折，但问题是买了钢化膜回来弯折一下做测试，结果断了岂不是哑巴吃黄连？所以一般消费者其实不具备这种测试条件，我们也认为没必要太执着于这些进口玻璃（当然目标价位有这些关键词可以多对比一下）。

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