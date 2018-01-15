苹果澄清：只有中国用户会将iCloud数据迁至云上贵州

外媒收到的相关邮件

新浪手机讯 1月15日上午消息，据外媒TechCrunch报道，苹果公司承认关于iCloud数据迁移到云上贵州数据中心（GCBD）的部分邮件发送错误。目前已经通知收到错误邮件的用户，只有Apple ID国家设置为中国的用户才会将其数据迁移到云上贵州数据中心。

不久前，许多中国用户收到来自苹果公司的邮件，邮件中表示自2018年2月28日起，收到邮件的用户的iCloud服务将转由云上贵州运营，届时iCloud存储的所有数据都将受到相应的条款和条件约束。

部分国外用户也收到来自苹果公司的邮件，通知他们苹果会把这些用户的iCloud数据转移到云上贵州数据中心。而后，苹果公司对这些用户单独发送了一封邮件，表示之前转移数据的邮件发错了。

苹果公司在邮件中重申，只有将Apple ID国家设置为中国的用户，苹果才会将其iCloud数据迁移到云上贵州数据中心。

“您最近收到一封我们发来的电子邮件，通知您中国的iCloud服务即将变更。这封电子邮件发送错误，您的iCloud账户没有任何更改。我们非常抱歉您收到该邮件。该邮件仅适用于Apple ID国家为中国的用户。Apple ID国家不是中国的部分用户也收到了这邮件。”

去年七月，苹果公司宣布在贵州省建立中国第一个数据中心，并授权云上贵州公司作为苹果公司在中国大陆运营苹果的iCloud云端数据服务的唯一合作伙伴，并由该公司运营中国大陆境内iCloud服务。

苹果公司宣称，云上贵州数据中心可以提高产品和服务的速度以及可靠性。更重要的一点是，这一举措符合中国相关规定。除此以外，苹果公司在声明中强调“Apple拥有强大的数据隐私和安全保护机制，并且不会在我们的任何系统中创建后门”。

值得注意的是，在邮件中，苹果公司指出iCloud账户国家没有设置为中国的用户不会将数据迁移到云上贵州数据中心。（苏航）