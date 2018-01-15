外媒揭苹果零售店iPhone爆炸原因：天才吧手艺差

据科技博客Phonearena报道，上周，位于瑞士苏黎世的一家苹果零售店和位于西班牙瓦伦西亚的一家苹果零售店相继发生iPhone手机爆炸事件，尽管苹果尚未对事故发表评论，但人们首先想到的是iPhone电池出了问题。

据一位名叫安德鲁·潘（Andrew Phan）的DIY爱好者披露，近期苹果零售店接连发生iPhone手机电爆炸事故，可能跟近来苹果推出优惠电池更换计划后、用户集中到店更换电池有关。

安德鲁称，因为在更换iPhone电池过程中，电池容易发生扭曲造成短路，从而引发爆炸。

在他为4部iPhone 6更换电池过程中，其中有一次就差点发生了爆炸。

据安德鲁称，iPhone手机的电池用胶带固定在背板上的，在更换电池过程中，当他试图清除固定电池的胶带时，胶带把电池底部的部分撕开了。

当他试图将电池从下面的粘合胶条上取下时，电池弯曲，并造成短路：电池里迸出电火花，并散发出烟雾。安德鲁迅速将电池从手机中取出，在爆炸之前将其浸没在水中。

继上周二瑞士苏黎世的一家苹果零售店发生了iPhone手机电池爆炸事故、造成多人受伤后，周三，位于西班牙瓦伦西亚的CalleColon苹果零售店，再一次发生了苹果手机电池爆炸事故：一块iPhone电池在维修时发生爆炸，导致店内一层充满了烟雾。事故发生后，苹果CalleColon零售店紧急疏散。

在全球发生降速门丑闻之后，面对消费者的强烈抗议，苹果官方公开道歉，并宣布将旧手机的锂电池更换价格降低三分之二。

正如大家所知，连日来许多消费者都前往苹果零售店要求更换手机电池。

尽管苹果尚未公布iPhone电池更换相关数据，但我们不难想象，在苹果零售店内，一些旧iPhone电池正以创纪录的速度被更换。

由于苹果公司还没有解释上周两家苹果商店发生火灾的原因，安德鲁的这一观点可能是最接近事实的合理解释。

如果这就是iPhone爆炸的真正原因（安德鲁先生99.99%的确信他的观点是正确的），那么对于苹果零售店后面天才吧里的员工而言，他们在未来更换电池时可能会更加谨慎，从而防止更多的iPhone手机发生爆炸。