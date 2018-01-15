德国警方从iPhone健康应用中收集资料帮助破案

新浪手机讯1月15日上午消息，去年底德国警方破获一起谋杀案，而这其中iPhone起到了至关重要的作用。

据外媒报道，德国警方在这起谋杀案中已经锁定名为Hussein K的重要嫌犯。该嫌犯已经承认了他的动机，但关于谋杀细节却说的含糊不清。

iPhone 健康应用

由于Hussein K拒绝向警方交出自己的iPhone密码，迫使德国警方邀请慕尼黑的安全公司破获密码。

德国警方破解苹果iPhone手机后发现，系统自带的健康应用可描述嫌疑人的行径。具体来说健康应用记录了，当天正在实施犯罪的他爬楼梯的确切时间，这与警方调查的受害人被拖下楼梯到附近的一条河流淹死时时间与之相符。

苹果iPhone手机中健康功能，已经成为了系统的基础应用，利用iPhone硬件中协处理器能够对用户的日常行为包括行走、跑步、睡眠质量等基础健康监测。

当然，它现在又多了一个能辅助警方侦破案件的功能。（瑞豪）