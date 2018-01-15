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外媒实测：苹果iPhone 7升级iOS 11.2.2后性能获提升

2018年01月15日08:29  新浪综合   收藏本文     

　　本文来自IT之家

　　日前，苹果向符合升级条件的iPhone和iPad设备推送了iOS 11.2.2系统升级，这一升级的最大地方在于修复了此前曝出的Spectre和Meltdown两个超级漏洞。这两个漏洞几乎影响了全球所有的智能设备。

　　跟修复这两个漏洞挂钩的另一个关键词是性能下降，那么在升级到这一系统之后的iPhone设备性能会有怎么样的变化呢？

　　外媒GSMArena通过对从iOS 11.1.2升级到11.2.2的iPhone 8 Plus、iPhone 7和iPhone 6s进行了跑分测试，以向大家展示这三款设备在升级之后的性能表现。

　　首先是iPhone 8 Plus，在GeekBench跑分中，处于iOS 11.1.2版本的单核得分为4244，多核得分10260；升级到11.2.2之后，单核得分4225，多核得分10219。

　　iPhone 8 Plus系统升级前（上）后（下）跑分对比：

系统性能在升级之后出现略微下降。系统性能在升级之后出现略微下降。

　　再来是iPhone 7，通过安兔兔跑分发现，处于iOS 11.1.2版本的跑分165180，而在升级iOS 11.2.2之后，iPhone 7的跑分上升到了171497。在大部分设备修复两大漏洞之后，性能出现不同幅度下降之时，iPhone 7的跑分出现了“逆势”上涨。

　　iPhone 7系统升级前（上）后（下）跑分对比：

　　至于iPhone 6s，处于iOS 11.1.2版本的安兔兔跑分为87721分，系统升级之后跑分为77124分，也是出现了跑分下降的情况。

　　iPhone 6s系统升级前（上）后（下）跑分对比：

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文章关键词： 苹果iOS11.2.2性能

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