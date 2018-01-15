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2017年假机排行榜：三星W2017无悬念夺魁

2017年假机排行榜：三星W2017无悬念夺魁
2018年01月15日 08:06 快科技
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　　虽然国产千元机的流行让山寨机、假手机的生存空间大大收窄，但这个灰色地带一直挥之不去，鲁大师也特意公布了2017年度的假机排行榜。

　　2017年，鲁大师安卓版共验机16612093次，验出假机318987部，占比2.3%。

　　假机最多的被三星商务旗舰W2017摘得，占假机总量的17.59%，W2016也依然位列第八。

　　三星W系列每年必上榜，无论总量还是占比都非常高，毕竟这种手机均价超过1万，名副其实的土豪奢侈机，唯有iPhone X 256GB可与之一战，假机走俏大家都懂的。现在三星已经发布了W2018，预定明年冠军……

　　排名第二的是苹果iPhone 7 Plus，占比为12.13%，而在前十名中还有另外两款苹果手机，分别是第五名iPhone 6S Plus 5.07%、第六名iPhone X 5.05%。

　　小米也很受青睐，小米4更是多年的假机宠儿，至今仍以8.86%高居第三，小米6也排名第十。

　　蓝绿大厂行走多年的广告效应和“农村包围城市”的绝佳战略终于凸显效果，假机也开始泛滥，OPPO R11 Plus、viov Xplay 6都进入了前十。另外，假机最喜欢的处理器是联发科MT6589，多年前的老U了。

　　热门假机品牌方面，几乎被三星、苹果、小米、OPPO、vivo占据，其中三星高达30%，苹果也有21%，小米9%，而具体机型之前也说了，要么贵、奢侈，要么热销、流行。

　　鲁大师还公布了假机的地区分布，其中广东最多占到20%，其次是山东11%，另外河北、河南、四川也都不少。城市方面最多的是广州、北京、深圳、南京、上海。

假机三星苹果
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