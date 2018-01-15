旧款iPhone争相去售后换电池！苹果不爽：没必要

iPhone降频门事件，让用户对苹果不满的情绪达到了顶峰，除了欺骗外，这个事件更多的还透露着倒逼用户换新iPhone的意思，让人很不爽也是必然。

虽说苹果先后两次出来致歉，但想要他们改变此事的做法基本上不太可能，要不他们也不会让iPhone换电池的价格下调，不管怎样果粉们最近换电池情绪高涨，苹果也是大赚特赚。

之所以这么多果粉去更换电池，因为换新后的老iPhone，性能上能直接翻番，卡顿体验能够大大降低，如此多用户更换电池的行为，引来苹果很大的不满，如此傲娇的表态也是没Sei了。

现在，老款iPhone用户想要换新电池，至少需要等待至少2个月以上，对于这样的行为，苹果表示，他们更换的所有电池中，只有不到10%的人通过了的诊断测试程序。

此外，苹果还强调，为那些真正需要换电池的消费者感到遗憾，尽管他们虽然非常需要，但是不得不长时间等待，因为有太多无需更换电池的人也提出了更换电池的申请。老款iPhone更换电池前，苹果的技术人员都要对电池进行诊断测试，并且告知用户电池的老化程度和相关信息，包括电池循环使用的次数和剩余容量。

也许是提前就考虑到这个情况的发生，苹果中国之前曾发出声明，老款iPhone更换电池只能享受一次低价服务，就是怕用户频繁蹭这个大福利。。。